2018-11-11T08:45:54+03:00
Общество

Появились новые данные о явке на выборах в Хакасии

На 12.00 она составила 14,65%
Ася ЖУКОВА
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Появились новые данные о явке на выборах в Хакасии.Появились новые данные о явке на выборах в Хакасии.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Стали известны новые данные о явке избирателей на выборах главы Хакасии. Как сообщили в ЦИК, по состоянию на 12.00 она равняется 14,65%. Это 56 тысяч 6 человек. Для сравнения: во время первого тура на этот час явка была 12,95%.

Сегодня в лидерах по-прежнему остаетс Таштыпский район. Здесь явка составила 19,74%. Второе место у Ширинского района - 19,47%, третье держит Боградский, у него 19,19%.

- В целом, обстановка на участках спокойная, - пояснили в ЦИК. - Замечания, которые возникали у наблюдателей, удавалось решить оперативно. Жалоб, которые могли бы повлиять на ход голосования, не поступало. Но отметим следующее: до сих пор поступают обращения по факту организации опросов, связанных с участием в голосовании. Как уже сообщалось ранее, избирательная комиссия подготовила соответствующие разъяснения, направила в территориальные избирательные комиссии о законности проведения опроса. В избирком поступили две жалобы на ведение предвыборной агитации в сети интернет. Погода в северных районах стабилизировалась, там шел сильный снегопад с метелью. Все комиссии работают в штатном режиме. Нет перебоев со связью, теплом и электричеством.

Напомним, это второй тур выборов. Первый прошел 9 сентября, однако никто из претендентов не смог набрать необходимое количество голосов. Во втором туре участвует единственный кандидат. Это представитель КПРФ Валентин Коновалов.

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