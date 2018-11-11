2018-11-11T03:53:17+03:00
Политика

В Хакасии начался второй тур выборов главы региона

Открыты все избирательные участки
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Хакасия выбирает главу регионаХакасия выбирает главу регионаФото: Мария ЛЕНЦ
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В Хакасии начался второй тур выборов главы республики. Первые избирательные участки (их два) открылись еще в 06.00 утра в Черногорске, - на два часа раньше положенного, чтобы смогли проголосовать шахтеры угольных разрезов «Степной» и «Черногорский». Все остальные ибирательные участки открылись ровно в 08.00 утра и будут работать до 20.00 вечера.

По данным региональной ЦИК, в Хакасии 388 избирательных участков, из них 76 работает в Абакане, столице республики. Еще три работают в местах временного содержания граждан: ресбольница и следственный изолятор - в Абакане и межрайонная больница - в Саяногорске.

Добавим, что в политическую историю современной России выборная кампания 11 ноября в Хакасии войдет, как беспрецедентная, так как к финишу, в итоге, подошел только один кандидат, - Валентин Коновалов (КПРФ). Напомним, в первом туре бывший тогда главой республики Виктор Зимин уступил Коновалову (32,42 против 44,81 процентов голосов избирателей). Второй тур был назначен на 23 сентября, однако голосование сорвалось из-за того, что за сутки до него Зимин воспользовался своим правом на самоотвод.

Далее с выборами в Хакасии началась настоящая чехарда: голосование неоднократно переносилось из-за того, что еще два кандидата (от Справедливой России и Партии Роста), участвовавшие в первом туре, один за другим сняли свои кандидатуры.

В итоге, на дистанции остался лишь один кандидат, и сегодня в бюллетенях у жителей республики только две графы - «за» и «против». Для победы Коновалову необходимо будет набрать более 50 процентов от числа пришедших на избирательные участки. В случае, если он наберет 50 процентов голосов и менее, выборы будут признаны несостоявшимися, и повторные выборы с новым выдвижением кандидатов должны будут пройти не позднее, чем через три месяца.

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