Слово «долг» для него - не пустой звук: полицейскому, заслонившему от пули девушку, посмертно вручили орден Мужества

СЕГОДНЯ 15:06 2018-11-08T15:33:17+03:00

В Красноярске почтили память погибшего при исполнении Дениса Сумина и всех полицейских, отдавших жизнь в борьбе с преступностью

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«Клянусь, не щадя своей жизни, охранять правовой порядок…» - слова присяги, которые знает каждый полицейский в любом уголке страны. Эти слова определили судьбу 34-летнего полицейского из Дивногорска Дениса Сумина. 17 декабря прошлого года он заслонил собой от пули 19-летнюю Настю К. И погиб. У Дениса остались молодая жена Марина, 8-летний сынишка Данил и резко постаревшая мама, Наталья Сумина. Сегодня в Красноярске семье Дениса Сумина вручили орден Мужества.

Денис Сумин Фото: соцсети

Задержать любой ценой

Это был обычный, в общем-то, вызов: семейный конфликт. Таких в любое отделение полиции поступают десятки. Звонила перепуганная девушка:

- Помогите, отчим не пускает домой! Там мама вместе с ним, а у него оружие, - плача, кричала в трубку Настя.

В наряде были Денис Сумин и его напарник Павел Волосунов, они и отправились по адресу, который она продиктовала. На месте Волосунов решил сначала обойти дом, чтобы проверить окна. А Сумин бросился в квартиру, где буквально на пороге наткнулся на вооруженного пьяного дебошира. Здесь же, переминаясь с ноги на ногу, стояла Настя. 62-летний отчим девушки Владимир И. вскинул ружье и в ту же секунду прогремел выстрел…

На то, чтобы принять решение, у Дениса были доли секунды. Он оттолкнул девушку и взял огонь на себя. На улице Павел Волосунов услышал выстрел и рванул на помощь напарнику. Обезумевший хозяин квартиры выстрелил второй раз – в Волосунова. Пуля прошла слева, задев шею полицейского. Истекающий кровью Волосунов подхватил упавшего товарища и вытолкал из подъезда чудом уцелевшую Настю. Сам стрелок забаррикадировался в квартире. На улице Павел вызвал подмогу и медиков. Спустя некоторое время из квартиры раздался еще один выстрел… Прибывшие на подмогу полицейские обнаружили в ней тела стрелка и Ларисы, его жены.

Павел Волосунов, напарник героя. Ему тоже вручат орден МужестваФото: Мария ЛЕНЦ

Позднее, уже когда шло следствие, стали известны мотивы стрелка, - патологическая ревность. Владимир был значительно старше Ларисы (ему – 62 года, ей не было и 40). Часто он подолгу пропадал в тайге на охоте, ходил на соболя, с продажи ценных шкурок они и жили всей семьей (Лариса, их общий сын Никитка и Настя, дочь Ларисы от первого брака).

Бесстрашный

В полиции Денис служил 12 лет, с 2005 года. Пришел сразу после армии. В отделе, где он служил, все в один голос говорят: бесстрашный был парень. Глупо под пули не совался, конечно, но слово «долг» не было для него пустым звуком.

- В 2011 году мы задерживали молодого человека, который изготовил и взорвал самодельное взрывное устройство, - вспоминает Алексей Шарыпов, и.о. начальника отдела полиции №13 Межмуниципального УМВД России «Красноярское», где служил Денис. – Денис тогда показал себя абсолютно бесстрашным человеком: знал, что преступник опасен, но не боялся, преследовал его до последнего, пока не задержали.

Наталья Сумина, мать героя, не может сдержать слезФото: Надежда ИЛЬЧЕНКО

Очень сильно Дениса изменило рождение Даньки. Полицейские говорят, что именно после того, как в молодой семье появился долгожданный сын, Денис стал мягче. И под пулю встал потому, что сам отец и не защитить 19-летнюю девчонку, по сути, еще ребенка, просто не смог.

«Стараются жить дальше»

После этой трагедии сиротами остались и Настя с Никитой, и Данька… Семья стрелка и семья полицейского теперь стараются хоть немного смирить горе, учатся жить без любимых.

Настя с мамой Фото: соцсети

- Сестра моя, Наташа, резко сдала из-за смерти Дениса, ей трудно это пережить, - рассказал дядя полицейского Валерий Сумин. – Марина с Даней летом приезжают в гости. Летом они ездили на море, в Крым. Полиция, наверное, как-то помогла с поездкой. Он во второй класс перешел. Мы в семье не обсуждаем это, потому что слишком тяжело.

… У часовни Святого Великомученика Дмитрия Солунского в Красноярске сегодня было многолюдно. Почтить память Дениса и всех полицейских, отдавших жизнь в борьбе с преступниками, пришли их безутешные матери, жены, любимые. К памятной табличке с именами погибших возложили цветы. На ней выбито и имя Дениса Сумина. Губернатор Красноярского края Александр Усс вручил Наталье Суминой орден Мужества Дениса. Почетная, но очень тяжелая награда.

P.S.

Спасенной Денисом девушке сейчас 20 лет. Она осталась сиротой, но надо идти дальше, как бы ни было трудно – расти, учиться, жить. Учиться жить. Теперь Настя в ответе не только за себя, но и за младшего брата Никиту. Живут они вдвоем в той же квартире.

Семью Дениса, оставшегося без кормильца, не оставляют без внимания. Есть закон «о мерах социальной поддержки членов семей сотрудников погибших при выполнении служебных обязанностей», согласно которому положено: пенсия по случаю потери кормильца; ежемесячное пособие детям погибших; ежегодная выплата на проведение оздоровительного отдыха детей; денежные компенсации расходов на оплату коммунальных услуг; оплата проезда членам семей; единовременная социальная выплата для приобретения или строительства жилого помещения; выплата ежемесячной денежной компенсации членам семей и родителям погибших (умерших) сотрудников органов внутренних дел; медицинское и санаторно-курортное обеспечение.