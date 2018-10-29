«Тора больше нет»: умер пес, который вместе с хозяином три недели блуждал по тайге

СЕГОДНЯ 04:54 2018-10-29T05:00:31+03:00

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Печальная новость пришла сегодня утром из семьи Виноградовых: верного бультерьера Тора, который вместе с хозяином заблудился и провел в тайге три недели, больше нет. Пес не смог оправиться после экстремального приключения. Слишком серьезными оказались последствия. Не помогла и операция, которую ему сделали в ветеринарной клинике.

За историей поисков 66-летнего грибника Виктора Виноградова и его верного четвероногого товарища следил весь край, вся страна. 2 октября они вышли на окраину поселка Подгорный, хотели пройтись по лесу. И заблудились. Их искали всем миром, а мужчина и собака неожиданно сами дали о себе знать – вышли к людям 21 октября в районе села Большой Кускун.

Все эти дни Тор разделял тяготы своего хозяина – вместе голодали, вместе искали спасения от холода. Мужчина питался ягодами и кедровыми шишками, а псу ловил мышей в таежной избушке, которую они нашли по пути – бультерьер ведь не охотничья собака, сам добыть себе пропитание не смог. С голода наелся чего попало. Похудел на 8 килограммов, был – 34, стал – 26.

Тора больше нет... Фото: предоставлено близкими героя публикации

В ветеринарной клинике Тору сделали операцию, вычистили из кишечника большое количество того, чего есть не полагается – остатки старого кожаного хозяйского рюкзака, синтетический ремень, пластиковую бутылку, тряпки, еще какие-то непонятные вещи, который он грыз от голода. Несколько дней пес провел на капельницах после операции. И, казалось бы, пошел на поправку, повеселел, начал вставать. Виктор Виноградов и его семья всеми силами надеялись, что Тор поправится. Но, увы, этого не случилось.

- Тора больше нет, врачи сделали все возможное. Чуда не произошло, - написала Татьяна, дочь Виктора Виноградова, на своей странице в «Инстаграме».

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На бультерьере сказались последствия пережитого холода и голодаю История выживания в тайге Красноярского края 66-летнего грибника и его пса получила неожиданное продолжение. Напомним, Виктор Виноградов и Тор, заблудившись, почти три недели продирались к людям. Пропали 2-го, а вышли к поселку Кускун только 21 октября. Намотали без малого 200 километров. Притом, что у мужчины больные ноги, да и бультерьер – собака не охотничья. (Подробнее)

Грибник заблудился в тайге с верным псом, провел там три недели и выжил благодаря заботе о друге

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