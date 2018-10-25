«Держись, Тор!»: пес, который провел в тайге три недели с заблудившимся хозяином, попал на операционный стол

25 Окт. 10:33 2018-10-25T10:44:51+03:00

Пес, который провел в тайге три недели с заблудившимся хозяином, попал на операционный стол. Фото: предоставлено близкими героя публикации.

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История выживания в тайге Красноярского края 66-летнего грибника и его пса получила неожиданное продолжение. Напомним, Виктор Виноградов и Тор, заблудившись, почти три недели продирались к людям. Пропали 2-го, а вышли к поселку Кускун только 21 октября. Намотали без малого 200 километров. Притом, что у мужчины больные ноги, да и бультерьер – собака не охотничья.

Потерял 8 килограммов

После экстремального «путешествия» мужчина получил лишь переохлаждение, а вот пес серьезно заболел.

- Я похудел на 16 килограммов, Тор на 8, - разводит руками Виктор Алексеевич. - Был 34, осталось 26. Дома за три дня стал и того тощее - 22 килограмма. Подкожного жира не было, одни мышцы и кожа. Дома ставили капельницу.

Но Тору становилось все хуже. У него выявили непроходимость кишечника. С голодухи в тайге пес почти сгрыз старый советский рюкзак своего хозяина, пластик от какой-то бутылки...

Живая душа - рядом

- Жалко, не представляете! – делится мужчина. – Я же даже по тайге его на себе таскал, чтобы вытащить. Передние лапы ставил вперед на себя, задние (когда еще рюкзак был цел) - на лямки. И так нес. Он первые дни шел сам. Но тяжелый – ноги короткие, через бревна прыгать трудно. Исцарапался весь. Потом просто лег и лежал. И мне пришлось его нести. А через 4 дня он похудел и стал ходить по тайге, привык. Я его только через бревна перетаскивал, где бурелом…

Когда спали, там же холод собачий, Тора на себя клал. Потом уже в избушке сидим, есть нечего. Я смотрю, масло в бутылке убывает. Говорю ему: «Что есть-то будем? Надеюсь, друг друга есть не будем?» (смеется). Он подойдет, прильнет, на плечо морду свою положит. Или когда я у избы палки собирал, чтобы топить, вцепится, головой мотает: «Давай играть!». Я отмахиваюсь: не до того! А он за свое. Как бы пытался развеселить меня. Естественно, живая душа, хорошо, что был рядом.

Виктор и Тор скитались по лесу три недели.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Никаких денег не жалко

Если бы не Тор, кто знает, как бы все сложилось там, в глухой тайге.

- Когда мы вышли, он не ел ничего, похудел еще больше, - говорит хозяин. – Рентген сделали: непроходимость.

В ветклинике за операцию запросили 15 000 рублей. Но Виктор даже не думал: я его в тайге не бросил, неужели сейчас стану деньги считать? Накануне пса прооперировали.

- У него внутри нашли синтетический ремень, мелкие куски кожаного, куски пластмассы, - рассказывает Анастасия Ремень, главный врач ветеринарной клиники «Айболит». - Все это «стояло» по кишечнику. Провели операцию. Сейчас собака истощена, но не обезвожена. Это уже купировали. Находится на лечении – проводятся внутривенные капельные инфузии. На антибиотиках, витаминах. Получает питание через вену пока. Пока о прогнозах говорить рано. Собака в тяжелом состоянии, но стабильная. Ухаживаем, следим, обрабатываем швы. Реагирует, переворачивается, встает потихоньку. В ближайшее время начнется кормление.

Будем надеяться, скоро Тор пойдет на поправку. И теперь все точно будет хорошо!

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