2018-10-20T13:23:55+03:00
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Норильчане обсудили видео, на котором стадо северных оленей надолго перекрыло трассу

И посмеялись над попыткой ввести их в заблуждение
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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«Это не Норильск»: в соцсети появилось видео, как стадо северных оленей надолго перекрыло трассу. Стоп-кадр видео, соцсети«Это не Норильск»: в соцсети появилось видео, как стадо северных оленей надолго перекрыло трассу. Стоп-кадр видео, соцсети
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В социальных сетях, сразу в нескольких норильских норильских пабликах появилось интересное видео, на котором многочисленное стадо северных оленей надолго перекрыло трассу. Синяя полярная ночь, заснеженная дорога, а через нее перебираются сотни, тысячи рогатых обитателей тундры. Животные идут степенно, с достоинством, а два грузовика терпеливо ждут, когда закончится миграционный поток.

Стадо северных оленей переходит дорогу в Норильске.скот перебегает дорогу

Однако видео вызвало бурные споры между пользователями. Называется оно «Норильск-Дудинка». Видимо, выложивший его человек намекал, что зрелищный «свежак» снят как раз на этой трассе. Но зрители возмутились: «Откуда у нас столько оленей? Еще и дорогу спокойно переходят. Это не Норильск, стопудово». «Олени к Норильску ближе чем на 200 км не подходят уже давно. Это Якутия 100%». «Старое видео, к тому же это не Норильск! Каждый год одно и тоже кидают». «Это не Норильск. Это, скорее всего, Ямал. Олени тут давно стороной всё обходят».

После недолгих поисков на просторах всемирной паутины становится понятно, что видео гуляет по интернету давно, как минимум 5 лет. Например, на ю-тубе оно было опубликовано 19 ноября 2019 года.

Любители фейков время от времени радуют пользователей интернета какими-нибудь зрелищными заблуждениями. Например, в июле 2017 года некое уфологическое сообщество якобы подтвердило, что над Якутией побывало НЛО. Видео разлетелось по интернету с соответствующим заголовком. Его репостили, ставили «лайки», взахлеб восторгались. А выяснилось, что ноги растут из американского штата Колорадо и никакого отношения к Якутии не имеют. Просто кто-то нашел его в сети, перезалил под своим именем – иполучите вам «сенсацию».

А совсем недавно в Дудинку якобы заплыла акула и порвала рыбакам сети. Только рыбка-то на самом деле оказалась не енисейская, а амурская.

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