Политологи: отказ Мяхара от борьбы за пост главы Хакасии – ожидаемый шаг

15 Окт. 09:58 2018-10-15T10:04:16+03:00

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Иначе как политической чехардой то, что происходит на выборах главы Хакасии, назвать, пожалуй, сложно. В понедельник, 15 октября стало известно, что очередной кандидат – Александр Мяхар (Партия Роста) отказался от дальнейшей борьбы за пост главы республики. Этому предшествовала попытка оспорить право участия в выборах Валентина Коновалова (КПРФ) – иск в Верховный суд Хакасии об отмене регистрации кандидата подал Александр Мяхар. На минувших выходных в ситуацию вмешался врио председателя правительства Хакасии Михаил Развожаев.

- Попросил Александра Владимировича (Мяхара – прим.) отозвать иск об отмене регистрации кандидата Коновалова Валентина Олеговича. Быть выше той нездоровой политической конкуренции, которая захлестнула политический процесс в республике, - заявил Развожаев. - Я считаю, что конкуренция должна быть основана на соревновании программ развития, конкретных идей и планов их реализации.

Затем последовало два громких политических заявления: от регионального избиркома – об отзыве иска к Коновалову; от Мяхара – о снятии кандидатуры.

- Я принял решение снять свою кандидатуру с выборов главы Республики Хакасия, - заявил Александр Мяхар. - Считаю, что вы имеете право сделать осознанный и взвешенный выбор руководителя своего региона, где живете, работаете, растите детей. Сегодня это сделать невозможно ввиду того, что накал страстей достиг апогея.

Более того, Мяхар призвал и Коновалова отказаться от участия в выборах. Чем ответит кандидат от КПРФ – пока неизвестно.

- Действия кандидата от Партии Роста по подаче иска к Коновалову – очевидный политический просчет, - считает политолог Юрий Москвич. – И он стоил ему этих выборов. Подать такой иск по совершенно невероятному, мелкому поводу - ошибка. В новых политических условиях предпринимать такие шаги нельзя. И мыслить нужно несколько более масштабно. Удивительно, ведь Партия Роста, в принципе, - немногочисленная группа интеллектуалов, высокопрофессиональных людей! Почему старшие коллеги не порекомендовали Мяхару нужную линию поведения – мне не понятно. Вообще, мы наблюдаем уникальную ситуацию: провинциальные выборы в Хакасии стали архиважными для всей России. Обычные рейдерские захваты власти теми или иными политическими и экономическими группами сегодня обречены на провал. Президент ясно дал понять: исход выборов решают избиратели, а не экономические группы. Сыграло свою роль и заявление Зюганова о претензиях прокуратуры к Коновалову, который совершенно справедливо оценил этот иск, как неудачный шаг. Теперь региональным элитам Хакасии придется обустраивать свою работу в новом политическом пространстве.

Напомним, в первом туре выборов 9 сентября бывший глава Хакасии Виктор Зимин набрал 32,42% голосов, уступив кандидату от КПРФ Валентину Коновалову - 44,81%. Второй тур был, назначенный на 23 сентября, был сорван - Зимин снял свою кандидатуру. Дату перенесли на 7 октября, и участвовать должен был Андрей Филягин (кандидат от «Справедливой России»). Избирком назначил второй тур на 21 октября, в нем должны были принять участие Коновалов и Мяхар. Однако последний заявил о самоотводе. Дата второго тура назначена на 11 ноября.

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