«Отмена выборов в Хакасии станет рейдерским захватом власти»

СЕГОДНЯ 15:18 2018-10-11T15:34:40+03:00

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Сегодня весь день федеральные СМИ обсуждают ситуацию в Хакасии, точнее, то, что избирком республики принял решение обратиться в Верховный суд республики, чтобы отменить регистрацию кандидата от КПРФ Валентина Коновалова.

ЦИК России запросил все материалы и отслеживает ситуацию. Но не вмешивается. Кремль тоже не комментирует происходящее.

На официальном сайте избиркома Хакасии последняя новость датируется 5 октября, как будто в республике ничего не происходит!

Уже высказывается мнение, что второй тур может быть сорван, а новые выборы назначены на январь 2019 года. Все это будет сделано для того, чтобы смог баллотироваться врио главы Хакасии Михаил Развожаев – за несколько месяцев ему успеют добавить политический вес и заслуги перед населением республики.

«Комсомольская правда»-Красноярск» обратилась за комментарием к политологу Юрию Москвичу, и вот что рассказал нам Юрий Николаевич:

- До сегодняшнего дня сигнал сверху был другой: врио назначается на месяц и его главная задача в том, чтобы достойно провести выборы. Многие полагали, что задание Путина – провести честные выборы, а кто победит, с тем и работать. Но сегодня началась лихорадочная информационная атака и вариант снятия коммуниста Коновалова говорит о том, что определенным группам в Хакасии все равно, что думает президент страны. Они хотят решать свои проблемы. Хакасия известна с 90-х борьбой различных экономических и криминальных групп. Не исключаю, что они хотят отменить выборы и сделать так, чтобы их интересы были представлены максимально. Коммунист, который говорит о справедливости и борьбе с коррупцией их не устраивает.

Если Коновалова снимут, он теоретически сможет заявиться и на новые выборы, но проблема в том, что в данном случае мы имеем дело с очень опытными людьми, по сути, это рейдерский захват власти. Они будут делать все, чтобы он не заявился. Если эта версия верна, то в игру вступили люди, которым не важны народное мнение и закон, мнение президента.

Есть еще один принципиальный вопрос: а как Коновалов был допущен к выборам? Как он мог участвовать, если представил недостоверные данные? Кого судить, кто сядет в тюрьму за то, что не проверил документы кандидата и допустил его к выборам?

Рейдерскую атаку предприняли люди, готовые любой ценой готовы добиваться власти. Это очень плохо. Есть вопросы к высшим органам страны. Пока же Хакасия демонстрирует Гуляй-поле.

Напомним, в первом туре выборов 9 сентября участвовали на тот момент действующий глава Хакасии Виктор Зимин (получил 32,42%), Валентин Коновалов от КПРФ (44,81%), Андрей Филягин от СР (11,23%) и Александр Мяхар от Партии роста (6,61%). Позже Зимин снялся с выборов и перешел на работу в Москву, затем снял свою кандидатуру Филягин. Второй тур голосования назначен на 21 октября, в них должны принять участие Коновалов и Мяхар.