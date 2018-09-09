2018-09-09T16:44:26+03:00
Политика

В Красноярске завершились выборы: явка на 18.00 составила 24,82 процента избирателей

Избирком начал подсчет голосов
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Явка на 18.00 по краю составила 24, 82 процентаЯвка на 18.00 по краю составила 24, 82 процентаФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске только что завершились выборы губернатора и депутатов горсовета. Члены избирательных комиссий приступили к гашению бюллетеней и подсчету голосов. В краевом избиркоме говорят, что эти выборы отмечены снижением явки по сравнению с предыдущими годами. По данным на 18.00, явка на выборах в Красноярском крае составила 24,82 процента избирателей. На аналогичных выборах 2014 года на тот же час явка составляла 26,94 процента избирателей.

В Красноярске порог явки не достиг и 30 процентов Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске порог явки не достиг и 30 процентовФото: Мария ЛЕНЦ

На прошлых выборах губернатора края лидировала по явке сельская местность. Эти выборы также не стали исключением. По данным на 18.00 в Шарыповском районе, к примеру, явка достигла 59 процентов. В Северо-Енисейском районе – 64,78 процента избирателей.

Результаты выборов огласят в 22.00 по местному времени Фото: Мария ЛЕНЦ

Результаты выборов огласят в 22.00 по местному времениФото: Мария ЛЕНЦ

Добавим, что в краевой столице зафиксирована низкая явка избирателей на участки. Практически не один из районов Красноярска не перевалил 30- процентный барьер по явке. Итак, в Центральном районе явка составила 17, 91 процента, в Железнодорожном – 21,46 процента, в Октябрьском – 18,53 процента в Кировском – 18,51 процента, в Свердловском – 18,10 процента , в Советском – 16, 89 процента.

Явка в краевом центре была ниже, чем в других городах и селах регионе Фото: Мария ЛЕНЦ

Явка в краевом центре была ниже, чем в других городах и селах регионеФото: Мария ЛЕНЦ

Политологи связывают такое положение с тем, что в этом году было довольно много выборных кампаний, и люди от них попросту устали. Кроме того, в краевой столице резко похолодало, и многие дачники предпочли провести этот день за сбором урожая и подготовкой к предстоящей зиме.

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