2018-09-09T12:48:47+03:00
Политика

Явка на выборах губернатора Красноярского края на 14.00 составила почти 16 процентов

Проголосовало 323 тысячи 670 жителей края
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
Общая явка ниже, чем в предыдущие годы, а на выборах в горсовет Красноярска - вышеОбщая явка ниже, чем в предыдущие годы, а на выборах в горсовет Красноярска - вышеФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В Красноярском крае продолжаются выборы губернатора региона, а в городах – еще и депутатов горсоветов. По данным на 14.00 местного времени, явка избирателей в крае составляет порядка 16 процентов от общего числа – 323 670 жителей региона. Высокими показателями по явке на нынешних выборах, по данным краевого избиркома, отличается Северо-Енисейск. Здесь явка уже перевалила на 50 процентов, проголосовало 4 970 человек.

Самую низкую явку избирателей отмечают в Красноярске – лишь 10,9 процента избирателей. По данным с участков, меньше всего голосуют жители Советского района краевого центра - 9,58 процента. Отметим, однако, что в 2013 году, когда избирались нардепы в горсовет Красноярска, явка на данный час составляла лишь 8,9 процента.

Напомним, сегодня в Красноярском крае единый день голосования. Проходят выборы губернатора и депутатов городских советов. На кресло губернатора претендуют врио губернатора края Александр Усс, депутат Заксобрания Егор Бондаренко и Александр Лымпио.

В горсовет Красноярска метит 91 кандидат-одномандатник и 318 - по партийным спискам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пирожки, домашние питомцы и дети: как красноярцы выбирают депутатов горсовета и губернатора

9 сентября в Красноярском крае проходят выборы губернатора и депутатов городского совета – в Красноярске. День, безусловно, один из самых знаковых за последнее время, ведь именно от него зависит, как край будет жить в ближайшие годы. (Подробности)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Красноярске пенсионерке не дали проголосовать из-за кардиостимулятора
Выборы губернатора Красноярского края: явка на 12 часов составляет менее 10 процентов
Выборы главы Хакасии-2018: явка составляет 12,95 процентов
Водителя во время ДТП насквозь проткнуло металлической трубой
В Красноярске спасли мужчину, дрейфующего по Енисею на катамаране
В Красноярск идет прохладная рабочая неделя с дождями и снегом
«Хлеб всему голова»: красноярцы на выборах губернатора и депутатов горсовета скупают свежую выпечку
В перинатальном центре будущие мамы выбирают губернатора и депутатов горсовета Красноярска
Явка на выборах губернатора Красноярского края 2018: ниже, чем в прошлые годы
В Красноярске на выборах депутатов горсовета начали поступать сообщения о нарушениях
Порядочный и ответственный: каким должен быть губернатор Красноярского края
Белых и бурых медведей выпустят из клеток в зоопарке Красноярска
Красноярский ХК «Сокол» начал сезон в ВХЛ с победы