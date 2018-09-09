Явка на выборах губернатора Красноярского края на 14.00 составила почти 16 процентов

СЕГОДНЯ 01:53 2018-09-09T12:48:47+03:00

Общая явка ниже, чем в предыдущие годы, а на выборах в горсовет Красноярска - выше Фото: Мария ЛЕНЦ

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В Красноярском крае продолжаются выборы губернатора региона, а в городах – еще и депутатов горсоветов. По данным на 14.00 местного времени, явка избирателей в крае составляет порядка 16 процентов от общего числа – 323 670 жителей региона. Высокими показателями по явке на нынешних выборах, по данным краевого избиркома, отличается Северо-Енисейск. Здесь явка уже перевалила на 50 процентов, проголосовало 4 970 человек.

Самую низкую явку избирателей отмечают в Красноярске – лишь 10,9 процента избирателей. По данным с участков, меньше всего голосуют жители Советского района краевого центра - 9,58 процента. Отметим, однако, что в 2013 году, когда избирались нардепы в горсовет Красноярска, явка на данный час составляла лишь 8,9 процента.

Напомним, сегодня в Красноярском крае единый день голосования. Проходят выборы губернатора и депутатов городских советов. На кресло губернатора претендуют врио губернатора края Александр Усс, депутат Заксобрания Егор Бондаренко и Александр Лымпио.

В горсовет Красноярска метит 91 кандидат-одномандатник и 318 - по партийным спискам.

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