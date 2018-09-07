Выборы в Красноярске 9 сентября 2018 года: ответы на десять самых актуальных вопросов о голосовании

СЕГОДНЯ 07:12 2018-09-07T07:15:35+03:00

Наблюдать за ходом голосования 9 сентября можно в режиме онлайн Фото: Мария ЛЕНЦ

В воскресенье красноярцы будут выбирать губернатора края и депутатов в городской Совет

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Единый день голосования пройдет в ближайшее воскресенье, 9 сентября. Красноярцам предстоит определиться, кого они хотят видеть на посту губернатора Красноярского края и в городском Совете. Дебаты за и против кандидатов идут жаркие, как и всегда, особенно в социальных сетях.

«Комсомолка» обратилась в Избирательную комиссию Красноярского края с самыми часто задаваемыми вопросами, которые касаются предстоящих выборов.

1. Кого будем выбирать.

- Губернатора Красноярского края – на всей территории края.

- Двух депутатов Законодательного собрания по округам: Железнодорожный одномандатный избирательный округ №5 и Таймырский двухмандатный избирательный округ №23.

- Депутатов Красноярского городского Совета депутатов, по принципу: 18 депутатов – по партийным спискам и 18 – по одномандатным избирательным округам.

2. Когда можно прийти на участок и проголосовать.

Голосование 9 сентября проводится с 8.00 до 20.00 часов по местному времени.

3. Что делать, если в день голосования избиратель находится не по месту регистрации.

Не позднее 5 сентября можно было подать заявление о голосовании по месту нахождения в любой территориальной и участковой избирательной комиссии, в многофункциональных центрах или через портал «Госуслуги». С 6 и до 14 часов 8 сентября, можно обратиться в участковую избирательную комиссию по месту регистрации, написать спецзаявление и выбрать тот участок, на котором планируете проголосовать. Что касается открепительных удостоверений, они применимы только на дополнительных выборах депутатов Законодательного собрания, то есть по двум округам и действуют только в пределах соответствующего округа.

4. Можно ли проголосовать досрочно.

Можно только на выборах в органы местного самоуправления, например, в Красноярский городской Совет депутатов.

5. Куда обращаться с вопросами или жалобами.

Если у вас возникают какие-либо вопросы, звоните на горячую линию Избирательной комиссии Красноярского края: (391) 249-36-50. В письменном виде жалобы и предложения можно направить по адресу 660009, г.Красноярск, пр.Мира, дом 110. А также в электронном виде через официальный Интернет-портал Избирательной комиссии Красноярского края www.krasnoyarsk.izbirkom.ru (раздел «Обратная связь»).

6. Можно ли проголосовать, если находитесь за границей?

На выборах губернатора за пределами региона и тем более за пределами страны - невозможно. Только на территории Красноярского края. За депутатов городского Совета – только на территории города.

7. Как быть, если избиратель не нашел своей фамилии в списках избирателей.

Если вы голосуете на своем избирательном участке, достаточно будет показать свой паспорт, подтверждающий место жительства и вы будете дополнительно включены в список избирателей.

8. Или нашел фамилию человека, которого уже нет в живых.

Если вы увидели фамилию, которой в списке быть не должно, обратитесь к председателю участковой комиссии, он сделает соответствующую пометку.

9. В каком случае можно вызвать к себе на дом членов избирательной комиссии с переносным ящиком для голосования.

Только по состоянию здоровья или инвалидности. Для этого вы можете позвонить в свою участковую избирательную комиссию в день голосования до 14.00 часов.

10. Как будет осуществляться видеонаблюдение.

В единый день голосования в 759 помещениях для голосования и 70 помещениях территориальных избирательных комиссий будут применяться средства видеонаблюдения и трансляция изображения в интернете.

Портал трансляций находится по адресу nashvybor2018.ru. Вы можете в режиме онлайн наблюдать ход голосования, подсчет голосов избирателей и составление протоколов участковых избирательных комиссий.

КСТАТИ

Какова численность избирателей.

По данным на 1 июля 2018 года избирателей:

- В Красноярском крае – 2 040 557 человек;

- В Красноярске – 717 975 человек.