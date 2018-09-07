Выборы в Красноярске 9 сентября 2018 года: ответы на десять самых актуальных вопросов о голосовании
Единый день голосования пройдет в ближайшее воскресенье, 9 сентября. Красноярцам предстоит определиться, кого они хотят видеть на посту губернатора Красноярского края и в городском Совете. Дебаты за и против кандидатов идут жаркие, как и всегда, особенно в социальных сетях.
«Комсомолка» обратилась в Избирательную комиссию Красноярского края с самыми часто задаваемыми вопросами, которые касаются предстоящих выборов.
1. Кого будем выбирать.
- Губернатора Красноярского края – на всей территории края.
- Двух депутатов Законодательного собрания по округам: Железнодорожный одномандатный избирательный округ №5 и Таймырский двухмандатный избирательный округ №23.
- Депутатов Красноярского городского Совета депутатов, по принципу: 18 депутатов – по партийным спискам и 18 – по одномандатным избирательным округам.
2. Когда можно прийти на участок и проголосовать.
Голосование 9 сентября проводится с 8.00 до 20.00 часов по местному времени.
3. Что делать, если в день голосования избиратель находится не по месту регистрации.
Не позднее 5 сентября можно было подать заявление о голосовании по месту нахождения в любой территориальной и участковой избирательной комиссии, в многофункциональных центрах или через портал «Госуслуги». С 6 и до 14 часов 8 сентября, можно обратиться в участковую избирательную комиссию по месту регистрации, написать спецзаявление и выбрать тот участок, на котором планируете проголосовать. Что касается открепительных удостоверений, они применимы только на дополнительных выборах депутатов Законодательного собрания, то есть по двум округам и действуют только в пределах соответствующего округа.
4. Можно ли проголосовать досрочно.
Можно только на выборах в органы местного самоуправления, например, в Красноярский городской Совет депутатов.
5. Куда обращаться с вопросами или жалобами.
Если у вас возникают какие-либо вопросы, звоните на горячую линию Избирательной комиссии Красноярского края: (391) 249-36-50. В письменном виде жалобы и предложения можно направить по адресу 660009, г.Красноярск, пр.Мира, дом 110. А также в электронном виде через официальный Интернет-портал Избирательной комиссии Красноярского края www.krasnoyarsk.izbirkom.ru (раздел «Обратная связь»).
6. Можно ли проголосовать, если находитесь за границей?
На выборах губернатора за пределами региона и тем более за пределами страны - невозможно. Только на территории Красноярского края. За депутатов городского Совета – только на территории города.
7. Как быть, если избиратель не нашел своей фамилии в списках избирателей.
Если вы голосуете на своем избирательном участке, достаточно будет показать свой паспорт, подтверждающий место жительства и вы будете дополнительно включены в список избирателей.
8. Или нашел фамилию человека, которого уже нет в живых.
Если вы увидели фамилию, которой в списке быть не должно, обратитесь к председателю участковой комиссии, он сделает соответствующую пометку.
9. В каком случае можно вызвать к себе на дом членов избирательной комиссии с переносным ящиком для голосования.
Только по состоянию здоровья или инвалидности. Для этого вы можете позвонить в свою участковую избирательную комиссию в день голосования до 14.00 часов.
10. Как будет осуществляться видеонаблюдение.
В единый день голосования в 759 помещениях для голосования и 70 помещениях территориальных избирательных комиссий будут применяться средства видеонаблюдения и трансляция изображения в интернете.
Портал трансляций находится по адресу nashvybor2018.ru. Вы можете в режиме онлайн наблюдать ход голосования, подсчет голосов избирателей и составление протоколов участковых избирательных комиссий.
КСТАТИ
Какова численность избирателей.
По данным на 1 июля 2018 года избирателей:
- В Красноярском крае – 2 040 557 человек;
- В Красноярске – 717 975 человек.