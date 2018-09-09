Пирожки, домашние питомцы и дети: как красноярцы выбирают депутатов горсовета и губернатора

СЕГОДНЯ 07:11 2018-09-09T08:06:50+03:00

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9 сентября в Красноярском крае проходят выборы губернатора и депутатов городского совета – в Красноярске. День, безусловно, один из самых знаковых за последнее время, ведь именно от него зависит, как край будет жить в ближайшие годы.

На участки красноярцы потянулись с самого утраФото: Мария ЛЕНЦ

Участки в Красноярске открылись в 08.00 утра. И несмотря на прохладную погоду (синоптики обещали похолодание), красноярцы потянулись на избирательный участки с самого утра. Да не одни, некоторые прихватили с собой детей, а кое-кто и домашних питомцев. Действительно, чего дома оставлять – заодно и разомнутся. «Комсомолка» сделала небольшой фоторепортаж с избирательных участков города.

У ребятишек выборы - настоящий ответственный праздникФото: Мария ЛЕНЦ

Кстати, традиционные спутники любых выборов – пирожки и булочки и сегодня пользуются спросом. Очередей пока к прилавкам с выпечкой нет – город еще просыпается, но изобилие мучного наверняка придется многим по душе.

Голосовать народ идет с охотойФото: Мария ЛЕНЦ

Напомним, Красноярск поделен на 18 избирательных округов, в которых открыт 391 участок для голосования. Оставить свой голос за кандидатов в горсовет и на пост губернатора можно только по месту регистрации. Либо с открепительным листом, если вы успели его получить.

Пирожки и булочки - неприменный атрибут любых выборовФото: Мария ЛЕНЦ

В городской совет Красноярска баллотируется 409 кандидатов (318 - по партийным спискам и 91 - одномандатник). В списке участников депутаты от партий: Гражданская платформа» (41 кандидат); «Единая Россия» (71 кандидат); «Зеленые» (39 кандидатов); КПРФ (37 кандидатов); ЛДПР (51 кандидат); «Справедливая Россия» (53 кандидата); «Яблоко» (26 кандидатов).

Идут с домашними питомцамиФото: Мария ЛЕНЦ

«Коммунистам России», «Родине» и «Патриотам России» отказано в участии в выборах. На кресло губернатора претендуют: Егор Бондаренко (ЛДПР), Александр Усс ( Единая Россия) и Александр Лымпио (Справедливая Россия).

Вилли тоже пришла голосоватьФото: Мария ЛЕНЦ

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В соседней Хакасии также полным ходом идут выборы. Сегодня там выбирают главу региона и депутатов Верховного совета. Открыто 388 избирательных участков.

КСТАТИ

В Туве также проходят выборы. Жители Кызыла сегодня выбирают городской Хурал представителей.

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