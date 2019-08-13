Папа мальчика-героя, бросившегося спасать других на пожаре в «Холдоми»: «Мы до сих пор не знаем, отчего погибли наши дети»

13 августа официально принято решение о награждении орденом Мужества Алексея Мартыненко, который погиб при пожаре в «Холдоми». Пятиклассник бросился в горящую палатку, чтобы спасти друзей... Ему было всего 10 лет.

Палатки в детском лагере были рассчитаны на 8 человек Фото: соцсети

В лагерь Леша (семья Мартыненко из Комсомольска-на-Амуре) поехал вместе с братом, и уже не в первый раз. У мальчишек, приехавших чуть раньше с родителями, была возможность выбрать понравившуюся палатку и место в ней. Леша занял кровать у самого входа, когда начался пожар, у него были все шансы спастись. Он выбежал на улицу вместе с другими, но увидел, как полыхает палатка напротив, где жили девчонки. Леша ринулся внутрь...

Пожар в Холдоми Фото: соцсети

- Пока нам никто не говорит ничего о ходе расследования, - поговорил с нами папа Леши, Иван Мартыненко. – Мы встречались с родителями девочек, которые тоже погибли, никому ничего не известно. Следователи опросили нашего старшего ребенка. Прошло больше двух недель, а нет еще даже официально установленной причины пожара. Существует первая версия о том, что загорелась печка-ветродуйка (обогреватель воздушного типа). А обсуждают самое невероятное, вплоть до того, что был поджог, якобы конкурентная борьба, но это фантастическое уже что-то. Вопросов меньше не стало, никто не может сказать, почему погибли наши дети. Что-то узнаем мы по обрывкам рассказов. Что Леша в состоянии шока сам дошел до медпункта. Это рассказал вожатый, который нашел его и другую девочку, Веронику. Нет, вожатый не вытаскивал никого, он нашел детей, когда уже все сгорело. Вероника лежала на земле, Леша был там же. Веронику вожатый нес на руках. А Леша... шел сам.

Лагерь после пожара Фото: соцсети

- Леша представлен к награде.

- Награду нам еще не вручали, только позвонили из школы, сказали, что принято такое решение. Как это все будет, мы не знаем. Да, это не имеет значения сейчас, как все будет.

- Как вы держитесь?

- Да никак. Жизнь идет. Куда деваться. У нас еще двое детей, - ради них... Тяжело, конечно. Стараемся в работу включиться, чтобы не думать, чтобы не было страшных мыслей. Но они никуда не уходят.

P.S. В социальных сетях обсуждают то, о чем нельзя не сказать. Зачем мальчик бросился внутрь? Ведь должен бы думать, прежде всего, о папе и маме, а они никогда не смогут пережить это горе. Ты ребенок, ты должен спасаться, а спасать – дело взрослых. Скажем: так же, как Леша, вели себя в страшные минуты многие дети. Убегая от огня, в темноте, задыхаясь от дыма, они, - даже совсем маленькие, - заскакивали в другие палатки, будили тех, кто спал, выталкивали, и бежали вместе дальше. Но когда Леша заскочил в палатку, именно в этот момент начала плавиться крыша... В страшном пожаре погибли четверо детей, 185 спаслись. Спаслись потому, что не бросили друг друга. Леша был одним из них, - кто не бросил.

После пожара папа Леши разместил это фото на своей страничке в соцсети Фото: соцсети

В «Холдоми» снят режим ЧС: он может продолжить работу

Напомним, около трех часов ночи 23 июля начался пожар в туристическом комплексе «Холдоми» в Хабаровском крае. Сгорело 20 палаток, еще 6 пострадало от огня. В них находилось 189 детей. Одна девочка погибла на месте, еще трех, в том числе Лешу Мартыненко, доставили в больницу с сильнейшими ожогами. Врачам спасти их жизнь не удалось.

Уголовное дело расследует Следком. Учредитель владеющей лагерем компании ООО «Экстрим-Сервис»Виталий Бурлаков арестован, он в СИЗО. Тем временем, 12 августа сняли режим ЧС, объявленный на территории «Холдоми» после пожара. Это означает, что комплекс (именно комплекс, не лагерь, где до сих пор идут следственные действия и начинают возвращать деньги за путевки третьей смене), может продолжить работу. О снятии режима ЧС в открытом письме губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу 7 августа ходатайствовала администрация комплекса: «Согласно вашему распоряжению от 24.07.2019 на территории горнолыжного комплекса введен режим ЧС, до его отмены деятельность ООО «Экстрим-Сервис» приостановлена. Соответственно приостановлена работа ГЛК Холдоми и все банковские и иные кассовые операции нашей организации. В связи с этим, мы не можем начать выплату компенсаций пострадавшим и вынуждены инициировать массовые сокращения. Просим вашего содействия в исполнении обязательств перед пострадавшими в трагедии, случившейся на территории ГЛК «Холдоми».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

«Не снимаем с себя ответственности»

Алексей Денисов, заместитель директора ООО «Экстрим-Сервис» по общим вопросам, на странице в социальных сетях:

«Как руководитель, я столкнулся с глубоким шоком сотрудников – давление в социальных сетях, где комментирующие призывают к самым жестоким способам расправы, в том числе в отношении детей руководства и персонала. Я, признаюсь честно, не знаю – почему вожатого, который в горящей палатке, лез под кровати – искал детей, ненавидят люди. Мы много раз говорили – что не снимаем с себя ответственности, для нас крайне важно найти причины этой трагедии. Идет следствие, рассматриваются версии, а что если это был поджог или теракт? Я понимаю, что меня могут не услышать многие, но я искренне прошу. Вожатые, обслуживающий персонал комплекса – это обычные, очень простые люди, жители небольших городов и поселков. Которых эта страшная трагедия коснулась в значительной степени. Не нужно травить их – они сделали все что могли».

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