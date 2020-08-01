Учительница химии из Красноярска раскрыла секрет успешной сдачи ЕГЭ

Так ли страшен ЕГЭ, как его малюют, решила узнать на собственном опыте учительница химии из Красноярска Ольга Юмашева. Писала на спор со своими учениками: кто лучше? Приз победившему – торт!

Ольга Владимировна не один год уже преподает в школе №32. Поскольку большая часть ее выпускников поступает в основном в медицинский вуз (профессия очень важная и без права на ошибку), то и на выпускном экзамене они должны показать себя достойно. Но итоги ее настораживали: не срастался результат со знаниями детей. Поэтому и решила «посмотреть эту кухню изнутри». Собиралась писать с выпускниками прошлых лет, но коронавирус спутал планы, так она попала в основной поток.

Своему предмету Ольга Владимировна будет обучать с учетом полученного во время экзамена опыта Фото: личный архив

Напишу не ниже 85! В этом учительница не сомневалась. С первой частью справилась быстро, а вот во второй дело застопорилось: задание оказалось «на подумать» даже для педагога с 22-летним стажем. А когда озвучили результаты – 100 баллов. Удивилась и обрадовалась. Приобретенный опыт для нее, как для учителя, бесценен. Теперь она знает, как на чем спотыкаются школьники.

- Любой экзамен это всегда волнительно, - рассказала Ольга Владимировна «Комсомольской правде» - Красноярск. – Я себе дала право на 5 ошибок, потому что я, как и дети, могла что-то не так прочитать, коэффициент неправильно вписать или что-то в этом духе. Так дети чаще всего и теряют баллы. Вопросы не показались сложными – они были необычные, но интересные, с такими формулировками, которые еще до этого не видела. Кстати, самые любопытные задания выпадают обычно в основную волну. Но ведь я шла на экзамен не ради своего результата, а чтобы найти «ключи», которыми можно стимулировать детей.

Один из ключиков как раз – спор на результат. Едва озвучили результаты, ее телефон взорвался от звонков. Почему-то даже больше, чем за себя, радовались ее проспорившие выпускники. Ольгу Юмашеву это приятно удивило:

Выпускники радовались за учительницу, а она - за своих учеников Фото: соцсети

- Вы знаете, это подстегивает детей! Им было легче писать, зная, что где-то в другой аудитории пишу и я. А теперь я жду свой торт, они мне уже пообещали. Хотя я говорила: не надо. Но они: не-не, проспорили, значит принесем. Самое главное достижение этого ЕГЭ – оценки моих выпускников, они набрали максимально 82 балла. Если учесть, что пятерка 73 балла, то это отличный результат. Хочу похвалить ребят: они умницы! В этом году высокие баллы получили те, кто умеет думать, нестандартно мыслить и размышлять. Ничего сверх школьной программы.

Использовать полученный во время ЕГЭ опыт учительница планирует в своей дальнейшей работе. Теперь она будет немного по-новому преподносить свой предмет во время уроков.

- За эти три недели я уже многое в голове перекрутила, - уже думает о будущем педагог. - Для себя я поняла, что секрет успешной сдачи ЕГЭ - не стрессовать на экзамене, вникать в задачу и не паниковать, увидев новую формулировку и нужно решать больше нестандартных задач. Постараюсь подготовить к этому своих учеников.

В следующем году Ольга Юмашева снова планирует сдавать ЕГЭ Фото: соцсети

А еще у Ольги Юмашевой появилось много единомышленников. Ей пишут в соцсетях учителя со всей России, которые хотят повторить ее достижение.

- ЕГЭ, ведь оно затягивает, - улыбается она. – Один раз сходила и хочется еще и еще. На следующий год снова буду писать…

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