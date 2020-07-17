Не все же Менделеевы: учитель химии в Красноярске сдала ЕГЭ с учениками и поразилась заданиям

«С учениками на одной волне», так говорят об учителе химии из 32-й школы Красноярска Ольге Юмашевой. Свой предмет она преподает вот уже 22 года. А в нынешнем году решила устроить эксперимент – сдать ЕГЭ вместе с выпускниками, сообщили в пресс-службе администрации края.

Результат, признается, ее потряс. На экзамен, рассказывает сама Ольга Владимировна, собиралась, как полагается. Иначе какой смысл все затевать? Главное – чистота эксперимента.

Стала решать задачи и поняла: одно дело – готовить к экзамену детей. Другое – участвовать самой. С первой частью справилась на ура, задания перещелкала, как орехи.

А вот над второй пришлось попотеть. В какой-то момент даже поймала себя на мысли: ничего себе требования! Чтобы все осилить, нужны о-о-очень глубокие познания. Не все же Менделеевы и Кюри…

Ольга Владимировна преподает химию уже 22 года. Фото: соцсети.

К слову, на экзамене сидела до последнего – проверяла и перепроверяла, что решила. В итоге надеется получить не меньше 85 баллов.

- Но это не главное, - заключает педагог. – После такого испытания проще будет поддерживать своих выпускников.

Сдав вместе с ними ЕГЭ, Ольга Владимировна стала героиней соцсетей. Правда, некоторые не понимают: почему не знала о заданиях раньше? Между тем напомним, все это держится в секрете – даже для учителей.

КСТАТИ

Это не первый случай в крае, когда учитель сдал ЕГЭ со своими выпускниками. В 2016-м году преподаватель литературы в 9-й гимназии Красноярска Оксана Фан-Ди справилась с испытанием – на 100 баллов.