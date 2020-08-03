Учительница считала ЕГЭ по химии слишком сложным, но сдала его на 100 баллов

Ольга Юмашева, учитель химии из красноярской школы № 32 решила поставить эксперимент – вместе с учениками написать единый госэкзамен по своему предмету. Каждый раз, готовя очередных одиннадцатиклассников к экзаменам, старалась вложить в них по максимуму – кто знает, что там пришлют в секретном конверте в день сдачи ЕГЭ. А в этом году села на их место.

С первой частью справилась быстро, а вот во второй части дело застопорилось: задание оказалось по-настоящему сложным даже для педагога с 22-летним стажем. Сидела до последнего, до конца отведенного времени. Пришлось вспомнить всю школьную и не только школьную программу. Вышла из аудитории с мыслью, что написала на 85 баллов.

И вот, спустя две недели, пришли результаты ЕГЭ – Ольга Юмашева справилась на все 100 баллов.

В министерстве образования края добавили, что в регионе таких «стобальников» по химии в этом году 21 человек. Почти 15 % ребят выполнили ЕНЭ на «пятерку» - это 80 баллов и выше. А всего экзамен по этому предмету выбрали 1558 человек в крае. Поздравить нужно и Елену Мочанову, учителя химии школы № 144 – она подготовила 11 ребят, получивших высший результат. И еще 28 человек набрали от 90 до 94 балла. Все они – выпускники специализированных химико-биологических классов. Многие из тех, кто учился у Елены Молчановой в прошлом, сейчас успешно учатся в медицинских вузах Красноярска, Москвы, Санкт-Петербурга. Всего за 7 лет у нее более 70 «стобальников» по химии.

- Все мои выпускники нацелены на поступление в медицинские вузы, где химия – это основной предмет. Я не готовлю своих ребят только к ЕГЭ, потому что формулировки вопросов меняются каждый год, главная моя задача – чтобы ученики поняли предмет, разобрались в нем, умели применять свои знания в нестандартных ситуациях. Многие в этом году говорили, что экзамен по химии был слишком сложный, я так не считаю. ЕГЭ – не контрольная работа, это вступительное испытание в вузы, формулировки заданий и не должны быть простыми, - призналась педагог.

Остается добавить, что в этом году по итогам 8-ми экзаменов в регионе получили высший результат 108 выпускников, самое большое количество по литературе – 33. Но эта цифра может измениться, ведь еще не опубликованы результаты по биологии и иностранным языкам.

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А теперь рассчитывает на 85 баллов [эксклюзив kp.ru]

«С учениками на одной волне», так говорят об учителе химии из 32-й школы Красноярска Ольге Юмашевой. Свой предмет она преподает вот уже 22 года. А в нынешнем году решила устроить эксперимент – сдать ЕГЭ вместе с выпускниками, сообщили в пресс-службе администрации края (подробнее).