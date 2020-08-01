Коронавирус в Красноярске, последние новости на 1 августа 2020 года: тяжелая форма заболевания COVID-19 у 425 человек

По последним данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на утро 1 августа 2020 года в Красноярском крае 13 145 подтвержденных диагнозов (+145 за сутки). Выздоровели 11 710 пациентов (+84 за сутки). Погибли - 331 (+6 за сутки).

Темп прироста за сутки – 1,1 процента. Болеют бессимптомно – 5323 человек; легкая степень тяжести – 2509; средняя степень тяжести – 4888; тяжелая форма – 425.

Красноярский край находится на первом этапе снятия ограничений. Для перехода к следующему этапу коэффициент распространения инфекции не должен превышать 0,8, запас свободного коечного фонда должен быть не менее 50 процентов.

Открытие детских садов, ТРЦ, ресторанов и фитнес-центров откладывается (подробнее).

С 31 августа 1 роддом прекратил прием беременных с коронавирусом. За это время здесь произошло 58 родов, из них 29 у пациенток с подтвержденным коронавирусом. Все дети родились живыми и здоровыми. Дезинфекция роддома будет проходить 14 дней с контрольным взятием смывов и проб воздуха. После здесь начнут прием плановых пациентов (подробнее).

В БСМП смена бригад Фото: министерство здравоохранения края

С сегодняшнего дня (1 августа) в инфекционном госпитале БСМП приступает к работе пятая бригада специалистов. Целый месяц сотрудники будут жить, и работать, не покидая больницу. В составе новой бригады 241 сотрудник, из них 38 врачей, 130 медицинских сестер, 73 - младший медперсонал. В составе бригады также будут работать студенты и ординаторы КрасГМУ.

Часть состава четвертой бригады продолжит работать в августе. Те же, кто закончили трудиться в инфекционном госпитале, пройдут двухнедельный карантин, после которого смогут вернуться к работе в свои отделения.