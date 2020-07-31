2020-07-31T09:13:08+03:00
Коронавирус Covid-19

Первый роддом Красноярска прекратил прием больных COVID

И возобновляет плановый
Ася ЖУКОВА
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Первый роддом Красноярска прекратил прием больных COVID.Первый роддом Красноярска прекратил прием больных COVID.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Первый роддом Красноярска с 31 июля прекратил прием больных коронавирусом и скоро возобновит плановый. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения края.

Напомним, роддом был перепрофилирован в инфекционный госпиталь с 27 апреля по 31 июля. За этот период здесь приняли 58 родов, 29 из которых у пациенток с COVID. Все дети здоровы, мамам и малышам оказывали медпомощь на самом современном уровне.

С 1 августа в роддоме начнется дезинфекция, санобработка и ремонт, после чего будут взяты смывы и пробы воздуха на отсутствие COVID. А с 10-го числа он возобновит обычный прием.

ВАЖНО

Кроме того, с 10 августа будут открыты женские консультации, расположенные на Солнечном бульваре,2; на улице 78 Добровольческой бригады, 1; проспекте Ульяновском, 30. А с 23 августа полностью восстановится работа стационара по профилю акушерство и гинекология.

ИСТОЧНИК KP.RU

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