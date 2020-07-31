2020-07-31T15:12:06+03:00
Коронавирус Covid-19

Когда откроют детские сады в Красноярске 2020: к снятию ограничений из-за коронавируса регион не готов

Рассказываем, когда могут открыть детсады в Красноярске и крае в 2020 и почему регион не готов к снятию ограничений по COVID
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
Сейчас Красноярский край на первом этапе ограничений. А детсады, рестораны и ТРЦ могут быть открыты только на последующих.Сейчас Красноярский край на первом этапе ограничений. А детсады, рестораны и ТРЦ могут быть открыты только на последующих.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Оперативный штаб заявил о неготовности Красноярска и края к снятию ограничительных мер. Поэтому скорого открытия детских садов, ресторанов и торговых центров пока не ожидается.

Как информируют в Роспотребнадзоре, за весь период пандемии в регионе заболели 13 145 человек. В том числе за минувшие сутки – 145. Таким образом, темп прироста составил 1,1%.

Напомним, сейчас край на первом этапе снятия ограничений. А для перехода ко второму коэффициент распространения инфекции не должен быть выше 0,8%, запас коечного фонда не меньше 50%, это требование Роспотребнадзора.

Так что открытия детских садов, ресторанов, торговых и фитнес-центров в самое ближайшее время не последует. Оно станет возможным только на следующих этапах снятия ограничений.

КОНКРЕТНО

КТО И КАК БОЛЕЕТ?

Бессимптомно – 5 323 пациентов, легкие – 2 509, средние – 4 888, тяжелые – 425. В том числе младенцев до года – 62, от года до шести – 379, от семи до четырнадцати лет – 411, от пятнадцати до семнадцати – 152, от 18 до 29 – 1 865, 30-49 лет – 4 955, 50-64 – 3 470, старше 65 – 1 851.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Красноярске-2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
В «Векторе» начали испытывать вакцину от коронавируса: добровольцам платят по 147 тысяч, но не дают больничный
27 июля в наукограде Кольцово начались клинические испытания вакцины, корреспонденты «Комсомолки» попыталась вступить в ряды добровольцев, на которых испробуют препарат
Новости 24
На правобережной набережной Красноярска начался второй этап работ
«Нива» была всмятку: арестован виновник смертельного ДТП, пьяным вылетевший на встречку
Ошибся номером: мужчине помогли вернуть деньги, переведенные на чужую карту
Огорченный потерей паспорта парень сообщил о бомбе на рынке Железногорска
В Красноярске вырос спрос на смартфоны
Красноярцы установили фонтан во дворе своей многоэтажки
В Красноярске откроют левый поворот с Шахтеров на Березина
Глава управления соцзащиты Красноярска уходит с поста
В Дивногорске нашли водителя, завалившего берег Енисея горами мусора
Красноярский ресторан признан одним из лучших в Европе
Первый роддом Красноярска прекратил прием больных COVID
Новая разметка «ДЕТИ» появилась в Красноярске
Экс-директор филиала красноярского аграрного университета на 777 тысяч премировала сама себя
Вернуть товар в интернет-магазин по почте стало проще
«Отчет каждую неделю»: Сергей Еремин поручил усилить контроль за объектами благоустройства
В Красноярске ускорят ремонт на Марковского и Железнодорожников
В Красноярск идет гроза со шквалистым ветром
В двух районах Красноярска изменится схема движения автобусов
Август в Красноярске начнется дождями
В Красноярске объявлен конкурс на создание концепции Красной площади
На Торгашинском хребте открылся музей под открытым небом и "Полдень парк"
Роспотребнадзор рассказал красноярцам, как не сплоховать с выбором арбуза
Более 20 километров вырванных с корнем деревьев обнаружили в Саяно-Шушенском заповеднике
Директор Школьного комбината питания задолжала сотрудникам 13 миллионов рублей по зарплате
ВТБ в Красноярском крае и Хакасии выдал 370 ипотечных кредитов по ставке 6,5%
Школу в Иланском, где учителя готовились к урокам в "туалете", снесли
В Красноярске педофил, распространявший детскую порнографию, надругался на 3 девочками
Житель Красноярска пойдет под суд за кражу 699 пачек сигарет из магазина
В Октябрьском районе Красноярска на сутки отключат холодную воду