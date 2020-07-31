Когда откроют детские сады в Красноярске 2020: к снятию ограничений из-за коронавируса регион не готов

Оперативный штаб заявил о неготовности Красноярска и края к снятию ограничительных мер. Поэтому скорого открытия детских садов, ресторанов и торговых центров пока не ожидается.

Как информируют в Роспотребнадзоре, за весь период пандемии в регионе заболели 13 145 человек. В том числе за минувшие сутки – 145. Таким образом, темп прироста составил 1,1%.

Напомним, сейчас край на первом этапе снятия ограничений. А для перехода ко второму коэффициент распространения инфекции не должен быть выше 0,8%, запас коечного фонда не меньше 50%, это требование Роспотребнадзора.

Так что открытия детских садов, ресторанов, торговых и фитнес-центров в самое ближайшее время не последует. Оно станет возможным только на следующих этапах снятия ограничений.

КОНКРЕТНО

КТО И КАК БОЛЕЕТ?

Бессимптомно – 5 323 пациентов, легкие – 2 509, средние – 4 888, тяжелые – 425. В том числе младенцев до года – 62, от года до шести – 379, от семи до четырнадцати лет – 411, от пятнадцати до семнадцати – 152, от 18 до 29 – 1 865, 30-49 лет – 4 955, 50-64 – 3 470, старше 65 – 1 851.