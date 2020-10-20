В «МЭС Сибири» объяснили, почему Тува полностью осталась без электроснабжения

Подачу электроэнергии в Туве восстановили за час

Конечно, не надолго, но, тем не менее, прецедент: во вторник, 20 октября, без электроснабжения осталась целая республика – Тува (окончательные данные о массовости отключения еще уточняются специалистами). Время, что тувинцы сидели без света, сейчас известно до минуты – ровно час 11 минут. Что же произошло?

- В 12:18 (08:18 МСК) защитной автоматикой была отключена одна из линий 220 кВ в Республике Тыва, - прокомментировала «Комсомольской правде» – Красноярск Ольга Михайлова, представитель «Россети ФСК ЕЭС» - МЭС Сибири. - За 1 час 11 минут энергетикам филиала «Россети ФСК ЕЭС» - МЭС Сибири удалось полностью восстановить электроснабжение отключенных потребителей по резервной линии. Во время сбоя социально-значимые объекты, включая медучреждения, получали энергию от резервных источников.

Объясняя простым языком (но данные эти пока неофициальные), электроснабжение республики осуществляется по двум основным линиям. Одна находилась в ремонте, а на второй произошел сбой (автоматическое отключение, причины выясняются). Специалистам удалось оперативно «ввести в работу» вторую линию, а на первой начали искать причины отключения.

- Бригады энергетиков ведут работы на месте повреждения, - подтвердили в «МЭС Сибири».

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Выходом из этой ситуации стало переключение на вторую линию через Абазу Ак-Довурак-Чадан-Кызыл. (Подробности)