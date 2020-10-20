Тува полностью осталась без света

В Туве отключили электричество во всей республике

В Туве, на территории всей республики, отключили электричество. Об этом сообщил Шолбан Кара-Оол, глава республики:

- Дорогие земляки, произошел энергосбой. В течение часа обещают подключить электроэнергию.

Такое бывает нечасто, чтобы вся республика разом осталась без электроэнергии. Но это случилось.

Глава республики Шолбан Кара-оол написал на своей странице во «ВКонтакте» причину сбоя: «специалисты Россетей планировали перевести в резерв одну из двух высоковольтных электролиний, но сработала автоматика — аварийное отключение. Нахожусь на прямои связи с руководством Федеральнои сетевои кампании, министром энергетики России. В больницах и теплоцентралях запасные дизельные станции в абсолютном большинстве включились. Держу под контролем».

Выходом из этой ситуации стало переключение на вторую линию через Абазу Ак-Довурак-Чадан-Кызыл.

В мэрии пообещали, что в течение часа электроэнергию должны подключить всем потребителям. Так и случилось, вторую линию через Абазу включили в 13.28 по местному времени.

- Честно говоря, до вечера не надеялись, что дадут. – делится коллега, главный редактор «Тувы онлайн» Алтынай Чимит. – Люди пошли пораньше на обед, те, у кого работа зависит от электричества, готовы были к тому, что придется идти домой. Авария ведь масштабная, по всей республике. У кого родственники живут в отдаленных районах, звонили, спрашивали, что случилось. Когда свет дадут. А меньше часа не прошло, и электричество дали, удивительно, что так быстро все восстановили, ведь у нас огромная территория. Видимо, дело в том, что сбой произошел во дном, централизованном месте, и остальная система не вышла из строя. В стратегических учреждениях, таких, как больницы, везде генераторы. В общем, не успели испугаться (смеется). Холодильники не потекли, на улице светло еще. Надеемся, больше свет не отключат!

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Объясняя простым языком (но данные эти пока неофициальные), электроснабжение республики осуществляется пол двум основным линиям. Одна находилась в ремонте, а на второй произошел сбой (автоматическое отключение, причины выясняются). (Подробности)