В Красноярском крае опека забрала ребенка у заботливой бабушки и отдала родителям-наркоманам Фото: Мария ЛЕНЦ

С кем должен жить ребенок? Двух мнений быть не может: с тем, кто готов окружить его теплом, любовью и заботой. К сожалению, случаются абсурдные ситуации, когда логика действий некоторых чиновников от опеки вызывает массу вопросов. Эта история – из числа тех, в которых пришлось разбираться уполномоченной по правам ребенка в Красноярском крае Ирине Мирошниковой.

Бабушка воспитывала внучку с самого рождения. Сын и невестка ведут сомнительный образ жизни – пьянствуют, принимают наркотики. Женщина когда-то купила им гостинку, только бы с глаз долой и не видеть их разгульной жизни. Появление ребенка молодых родителей ничуть не отрезвило. А когда бабушка забрала его к себе, они только обрадовались.

Время шло, девочке было хорошо с бабушкой, она пошла в детский сад. Однако женщина не спешила официально оформить свою заботу о ней. Боялась, что если она придет в органы опеки с заявлением на ограничение или на лишение родительских прав сына и невестки, у нее заберут внучку и поместят в детский дом. То ли подруги-соседки нашептали, то ли насмотрелась каких-то передач, но женщина предпочитала не поднимать эту тему.

И вдруг случилась проблема: девочке понадобилась операция по удалению миндалин. В целом это не опасно, но требовалось разрешение официальных представителей ребенка – матери или отца. А им не до дочки. И тогда женщина переступила порог опеки. А там...

- Вы поймите, ребенок должен воспитываться в семье. Девочке никто не заменит родителей. Матери и отцу нужно помочь – и они исправятся, они почувствуют свою ответственность, - такие аргументы услышала бабушка. И недоумевала: чьи интересы в этом случае защищали органы опеки – двух супругов-наркоманов, больных туберкулезом?

«Перевоспитать» родителей не получилось, ребенок пробыл у них недолго и вернулся к бабушке больной и подавленный, с подорванной психикой. Женщина сама извелась, и тогда в первый раз обратилась к омбудсмену: «Помогите!»

После общения с Ириной Мирошниковой опека все же собрала документы и передала их в суд на ограничение родителей в правах. Ребенка, наконец, прооперировали. А потом началась вторая серия абсурда.

- Вы не можете стать постоянным опекуном внучки. Потому что ваш сын прописан в вашей квартире. Вдруг он захочет жить в ней? Если мы лишим его родительских прав, то им нельзя будет жить под одной крышей, - все это сотрудник выложил бабушке.

И предложил: вот если бабушка с внучкой переедет в гостинку, а сын с невесткой в квартиру – тогда вроде все в рамках закона. (А ничего, что маргинальные родители при этом будут «в шоколаде»?)

То есть пошли по пути наименьшего сопротивления. Не стали искать другого выхода из проблемы. И вновь уполномоченной пришлось приехать и вмешаться. Вместе с замглавы города и начальником отдела опеки и попечительства они нашли способ защитить интересы ребенка и его бабушки. Они вместе живут в квартире, документы оформлены, как и должно было быть.

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