В Красноярском крае учительница с детьми перешли в другой класс подальше от проблемной школьницы Фото: Мария ЛЕНЦ

Эту историю в своем докладе за 2019 год отметила уполномоченная по правам человека в Красноярском крае Ирина Мирошникова. Ей пришлось улаживать конфликт интересов в одной из школ края. Финал получился неожиданный, судите сами.

К уполномоченному обратилась мама девочки, ученицы начальных классов. Пожаловалась: одноклассники третируют дочку, придираются и обижают без всяких оснований. А классный руководитель вместо того, чтобы поставить задир на место, поддерживает их. И вообще, по мнению мамы, учительница не способна заниматься воспитанием детей – разве ей место в школе? Одним словом, поставила под сомнение профпригодность педагога.

Видимо, о жалобе детскому омбудсмену узнали родители других детей. Собрались и написали встречное письмо, подписались всем коллективом, изложили свою версию конфликта. А в нем красной линией от первой строчки и до последней: «помогите угомонить эту женщину, она уже всех достала».

Как выяснилось, девочка каждую реплику своей учительницы, каждый поступок одноклассников рассказывалает маме. А мама интерпретирует это, как травлю своей дочки. Потом приходит и начинает разборки со всеми. Дошло до того, что дети попросту боятся подходить к девочке, играть и разговаривать с ней. С ней даже сидеть за одной партой никто не хочет. И это только больше злит маму.

Хорошо, давайте поговорим, - предложили женщине директор школы, классная учительница и омбудсмен. Какой бы вариант для решения проблемы она хотела? Перейти в другой класс? В другую школу? Что? Нет? Ну тогда увольнять педагога по ее желанию никто не будет – нет оснований. Потому что другие дети и родители ее любят и уважают учительницу.

И тогда решение предложили сами школьники: если девочка хочет учиться в этом классе – пусть дальше учится. А они все вместе перейдут в другой. И учительницу с собой заберут.

По итогу дочка проблемной мамы формально осталась в своем классе, но уже с другими учениками. Но есть ли гарантия, то в новом коллективе у нее сложатся хорошие отношения с ребятами?