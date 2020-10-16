«Едва ребенка не погубили»: в Красноярске врачи 4 месяца не могли поставить новорожденному простейший диагноз

В Красноярске врачи 4 месяца не могли поставить новорожденному простейший диагноз Фото: Мария ЛЕНЦ

Молодая мама пришла к уполномоченной по правам ребенка в Красноярском крае Ирине Мирошниковой. Стала рассказывать о своей беде, о том, через что ей пришлось пройти за несколько месяцев. «Едва ребенка не погубили» - в сердцах сказала она.

Ее ребенок родился совершенно здоровым, однако у мамы была проблема с грудным вскармливанием. Не доверяя рекламам, она обратилась в поликлинику за советом, какую же смесь ей лучше использовать. Педиатр подсказал ей известный бренд, уверил, что смесь одна из лучших в мире. Однако вскоре малыш стал беспокойным, у него появились боли в животе.

И началось хождения в поликлинику на исследования. Рентген брюшной полости патологий не выявил. Сдали кучу разных анализов, побывали на приеме у разных специалистов. Со слов мамы, медицинский персонал уже косился, завидев ее на пороге: чего она еще хочет?!

- Я предположила, что у него аллергия на молочную смесь? А мне в ответ: колики и запоры – это потому, что еще не стабилизировалось пищеварение. Нужно давать препарат от дисбактериоза кишечника, - рассказывала мама.

По мере ухудшения состояния гастроэнтеролог рекомендовала диету из овощей, фруктов, кисломолочных продуктов. Но от этого боли только усилились, запоры длились по нескольку дней, малыш перестал спать и все время плакал. Вы только представьте, каково это маме сутками ходить с ним на руках по квартире. А встревоженные соседи стучали по батарее, иной раз и вовсе приходили, чтобы узнать – может, родители обижают кроху?

И только спустя 4 месяца мучений ребенка госпитализировали в Красноярскую городскую больницу № 20 им. И.С. Берзона. У мамы теплилась последняя надежда. И нужно отдать должное опытным специалистам – они поставили, наконец, диагноз: аллергия на коровий белок молока. И как только его убрали из рациона, заменив смесь, все проблемы быстро исчезли. Сегодня, спустя год, малыш здоров и хорошо развивается.

Эту историю уполномоченная по правам ребенка в крае отметила в своем докладе за 2019 год. И уточнила, что после обращения в краевой минздрав и фонд обязательного медицинского страхования была проведена экспертиза качества оказанной ребенку медицинской помощи.

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