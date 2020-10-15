«Либо я, либо он»: в Красноярском крае учительница ушла на больничный, чтобы избавиться от гиперактивного первоклассника

В Красноярском крае учительница ушла на больничный, чтобы избавиться от гиперактивного первоклассника Фото: Мария ЛЕНЦ

В одной из школ Красноярского края (населенный пункт мы указывать не станем из соображений тактичности и в интересах несовершеннолетнего), учительница ушла на больничный, чтобы избавиться от гиперактивного первоклассника. Не спешите обвинять ее в непрофессионализме, а родителей в неумении воспитывать ребенка. Эта история получилась сложной и запутанной. Чтобы разобраться в ней, подключилась и уполномоченная по правам ребенка в Красноярском крае Ирина Мирошникова.

Это произошло в минувшем году. Когда мама накануне начала учебы узнала, что ее сын попал в класс опытной и уважаемой учительницы, она была счастлива. Слышала от других, что та превосходно все объясняет, дети у нее учатся отлично. Мама надеялась, что такой педагог справится с ее гиперактивным мальчишкой. Но увы, первоклашка с самого начала стал нарушать дисциплину в классе. А когда детей много, учитель ведь не может уделять все свое время одному из них.

Мама водила сына на прием к психологу, консультировалась у нейропсихолога. Они с сыном старались выполнять все назначения специалистов. Но это не помогло.

- Во время очередных капризов мальчика учитель обращалась за помощью к коллегам из других классов, они все с ним познакомились. Поэтому, когда встал вопрос о переводе ребенка в другой класс, учителя школы дружно от него отказались, - рассказала Ирина Мирошникова.

В конце концов педагог ушла на больничный и заявила: вернется только когда проблемный ребенок покинет ее класс. Однако у преподавателя, который стал вести за нее уроки, никаких проблем с поведением у ребенка не наблюдалось. Но если и были кое-какие замечания, мальчик адекватно на них реагировал. Почему это произошло: во-первых, учитель нашел нужный подход к нему, вызвал его интерес, заставил обратить внимание на себя и на учебу. Во-вторых, все-таки сработали настройки психологов. В конце концов благодаря усилиям всех сторон ситуацию удалось взять под контроль. Мальчик учится в той же школе, во втором классе с понравившейся учительницей, а управление образования оказывает помощь родителям.

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Эту историю в своем докладе за 2019 год отметила уполномоченная по правам человека в Красноярском крае Ирина Мирошникова. Ей пришлось улаживать конфликт интересов в одной из школ края. Финал получился неожиданный, судите сами (подробнее).