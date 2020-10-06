«Шагнул в клетку и заперся там на два замка»: погибший после нападения медведя в московском цирке оказался из Красноярска

Валентину Буличу было только 29 лет, он работал техником-смотрителем. Фото: соцсети.

Погибшим от лап медведя в Большом московском цирке на проспекте Вернадского оказался уроженец Красноярска. Валентину Буличу было только 29 лет, он работал техником-смотрителем.

Трагедия случилась в понедельник, 5 октября, пояснили в официальном сообщении цирка. Для артистов и других сотрудников это выходной.

Так что появляться на работе у мужчины причин не было, подчеркивают представители цирка. Между тем Валентин по какой-то неизвестной причине пришел, а после принял «самовольное» решение войти в клетку к семилетнему медведю. Как выяснилось, его видели свидетели, все подтверждается записями с камер видеонаблюдения.

Трагедия произошла в Большом московском цирке 5 октября. Фото: официальная группа цирка в соцсетях.

«Никакого права входить в вольер сотрудник не имел, - продолжает руководство цирка. – Таким образом, он грубо нарушил технику безопасности». Хотя правила Валентин знал – был трудоустроен в цирке с февраля 2020 года. Причем опыт работы служащим по уходу за животными имел.

Дальше события развивались стремительно. В 15.44 мужчина шагнул в клетку к медведю, а затем заперся изнутри на оба замка. Разъярившись от вторжения на свою территорию, хищник кинулся на человека...

Очевидцы пытались его спасти, однако было слишком поздно. Сотрудника, который был между жизнью и смертью, доставили в реанимацию. Врачи сделали все, что выкарабкать его, но, увы… Травма головы была слишком тяжелой - Валентин умер.

После трагедии СК возбудил уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека». Тогда как в цирке заявили: вопрос с медведем будет решаться. Но усыплять хищника не собираются.

«Комсомольская правда – Красноярск» приносит соболезнования родным и друзьям Валентина.

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