Победитель Митрофан: в Якутии рыбак вступил с напавшим медведем в рукопашную схватку

Якутянин голыми руками отбился от разъяренной медведицы. Фото предоставлено Алексеем Тарасовым

Сегодня все соцсети Якутии гудят: 68-летний житель города Среднеколымска Митрофан Третьяков голыми руками отбился от разъяренной медведицы. И не только выжил, но и сам вызвал себе помощь. Как? В голове не укладывается. Местные жители говорят: косолапых в последнее время тут очень много, расплодились, выходят прямо к людям, ничего не боятся. И само нападение произошло буквально в паре километров от черты города.

- 13 июля в 16:18 по местному времени к нам поступил сигнал из Единой дежурно-диспетчерской службы, что в районе озера 2-е Солдатское медведь напал на человека, - рассказывает в эксклюзивном интервью «Комсомольской правде»-Красноярск начальник поисково-спасательного отряда Среднеколымского района Алексей Тарасов.

Начальник поисково-спасательного отряда Алексей Тарасов первым отправился на поиски пострадавшего рыбака. Фото предоставлено Алексеем Тарасовым

Подхватив одного из своих ребят, он выехал на место. Когда речь идет о медведях, времени на долгие сборы нет. Тут каждая минута на счету – хищник ведь может вернуться. Остальные должны будут потом присоединиться. Доехали до озера на внедорожнике, а дальше никак, дороги нет. По прямой по воде метров 500, но лодки нет – пришлось бегом бежать вокруг, целый километр. Переживали – время ведь идет, вдруг опоздают!

На другом берегу нашли лодку и много медвежьих следов. И вдруг звонок – сам Митрофан, диспетчер, видимо, перевел его звонок спасателям. Хорошо, что есть устойчивая телефонная связь.

Напрямую через озеро никак - пришлось бегом бежать вокруг. Фото предоставлено Алексеем Тарасовым

- Мы пытались сориентироваться, где он, кричали, гудели, а потом спрашивали его – слышит? Он говорил, что нет. Просили не отключаться, не терять сознание, чтобы постоянно был на связи. Шли от лодки по следам и примерно в 150 метрах от нее увидели следы нападения: много крови, бейсболку, помятую траву. И я обратил внимание на полусъеденную рыбу, - рассказывал Алексей Тарасов.

Отсюда уже стало понятно, в каком направлении дальше идти. Мужчину увидели лежащим на земле. Если без подробностей – у него была рваная рана головы. Представьте себе медвежью лапу с когтями не меньше 5 сантиметров. И этой лапой он ударил человека по голове. Но Митрофан был в сознании, а это главное.

- Мы разговаривали с ним, спрашивали, что с ним произошло. Он рассказывал. Что болит помимо головы? Говорит – правую руку не чувствует. И что очень холодно, замерзает. Я накрыл его своей курткой. Он еще нам сказал, что жаль – ружья не прихватил. А в это время мы координировали вторую группу, чтобы не блуждала и прямиком шла к нам. Минут через 15 следом за нами уже прибыли наши ребята, полиция и фельдшер. Мы вынесли охотника из леса, доставили в больницу, там ему сделали операцию, - подвел итоги спасательной операции начальник Среднеколымского ПСО.

Что же произошло на берегу озера? Алексей Тарасов рассказал нам со слов самого рыбака. Митрофан несколько дней пробыл на рыбалке на дальнем озере, где у него есть своя избушка. И 13 августа возвращался домой с полным рюкзаком улова. С ним были две собаки. В какой-то момент он их потерял. Подумал, может птицу загнали или другую добычу. Значения не придал. И вдруг услышал, как собаки яростно лают неподалеку. Присмотрелся – а они загнали на дерево трех маленьких медвежат. Тут у мужчины дыхание перехватило, он сразу понял, что рядом где-то их мать и нужно уносить ноги.

Когда подоспела группы, рыбака на руках вынесли из леса. Фото предоставлено Алексеем Тарасовым

Но не успел: громкий рев, удар, он оказался на земле, а над ним – разъяренная медвежья пасть. В тот момент он ни о чем не думал, только пытался отбиться голыми руками. Нож был, но обычный, Митрофан его даже достать не успел.

В этот день он заново родился, ему повезло, что медведица не была голодной – она не стала убивать человека ради еды, а просто защищала своих малышей. Бросила его, чтобы отогнать собак, которые по-прежнему осаждали медвежат на дереве. Потом она распотрошила рюкзак и довольствовалась рыбой. Повезло ему, что не потерял сознание, даже включил погромче свой портативный китайский приемник – в тишине он уснул бы от боли и потери крови. Первым делом позвонил жене, а та уже набрала номер экстренной службы.

Остается добавить, что решается вопрос об отстреле хищника в окрестностях Среднеколымска. Ведь видели его в районе озера не раз, а значит, он может вновь напасть на кого-нибудь.

С ним постоянно разговаривали, чтобы не потерял сознание. Фото предоставлено Алексеем Тарасовым

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