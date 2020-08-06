­«Он хотел меня сожрать»: житель Якутии отбился от медведя-людоеда деревянными палками

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37-летний Иван Кириллин, обороняясь от напавшего медведя, смог остаться в живых и рассказал журналистам о том, как все произошло.

Начнем с того, что Иван - дальнобойщик, всегда в пути, колесит по всей республики и не слышал о том, что в этом году в Алданском районе много медведей. Так, на днях охотники убили медведицу во дворе дома мэра Алдана Александра Бугая. С другой стороны, он охотник и знает, как вести себя при встрече с хищником. И, несмотря на это, ему удалось спастись только чудом!

Нападение медведя произошло, когда мужчина собирал голубику. Вот что рассказал News.Ykt.Ru сам Иван Кириллин: «Когда я увидел, что медведь бежит в мою сторону, то начал убегать. Пытался обороняться деревянными палками, прятался за деревьями, но он продолжал нападать. Проще говоря, он хотел меня сожрать. В итоге началась борьба, я нанес ему удары. Несмотря на то, что медведь еще был молодым, года полтора максимум, он был очень сильным и агрессивным, ростом с меня. Никогда не забуду эту встречу. До сих пор сердце колотится. Я считал себя заядлым охотником, но и сейчас не могу успокоиться. Такое чувство, что как будто до сих пор боюсь идти в лес. Я впервые попал в такую ситуацию. Будь на моем месте женщина или, не дай бог, ребенок, они бы стали для него пищей».

Для Ивана Кириллина опасная встреча закончилась, можно сказать, благополучно. Медведь лишь разорвал ему одежду. Серьезных ран нет. А спастись помог родственник, прибежавший на крики. Он и убил медведя двумя выстрелами из ружья.

Тушу медведя забирать не стали. «Как сказали местные, его съедят другие медведи», — сказал Иван Кириллин.

О том, как вести себя при встрече с медведем, здесь