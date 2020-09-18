В Якутии 84-летняя бабушка отпугнула медведя своим рыком

Анна Дьячковская в прошлом заядлая охотница Фото: joker.ykt.ru

84-летняя жительница села Асыма Горного района Якутии осталась жива после встречи с медведем, благодаря своей смекалке и храбрости.

Анна Дьячковская в прошлом заядлая охотница. Ходила когда-то за птицей и зверем. Даже на медведя. Ну а сейчас годы берут свое. Здоровье подводит. Поэтому все больше за грибами и ягодами. В начале сентября отправилась в лес за брусникой. Так увлеклась, что не услышала подозрительного шороха. Вдруг, нос к носу столкнулась с большим матерым хищником. Другой бы бросился наутек с визгами и воплями. И это, кстати, вряд ли спасло бы от когтей и зубов хозяина тайги.

Но Анна Ивановна действовала иначе. Понимала, что бежать бессмысленно. Медведь зарычал. Она тоже. Завизжал. Она в ответ. Рык за рык! Сама же нащупала в кармане клочок газеты и спички. Подумала: «Вот спасение!». Осторожно вынула бумагу и подожгла. Раз махнула этим «веером» перед медведем. У того в горле что-то заклокотало. Бабушка тоже изобразила подобный звук. Еще раз махнула, тот морду завернул и начал пятиться назад. Так и ушел ни с чем…

Сама героиня об этом случае вспоминать не хочет. Уже придя домой, вдруг поняла, что была на волосок от гибели.

- Бабушка испытала огромный стресс, поэтому рассказывать подробности не будем, - пояснила корреспонденту SakhaDay родственница Анны Дьячковской.

Но зато в администрации села Асыма гордятся поступком смелой односельчанки. Хотят, чтобы об этой истории узнали, как можно больше людей. Может быть, пример Анны Ивановны когда-нибудь спасет чью-то жизнь.

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