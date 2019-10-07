«Был стопроцентно уверен в своих силах»: новые подробности гибели депутата от лап медведя в Якутии

Шокирующая новость из Якутии: здесь медведь растерзал охотника. А вскоре стало известно: погибший – это Александр Крылов, в прошлом (до 2016 года) депутат республиканского парламента (Ил Тумэн) и экс-председатель якутского регионального отделения ООО «ОПОРА России». Его также знают как владельца крупнейшего строительного рынка в Якутске. Информацию о гибели Крылова официально подтвердил исполняющий обязанности главы Оймяконского района Игорь Водовозов.

По предварительным данным трагедия произошла в тундре недалеко от озера Лабынкыр в Оймяконском районе (расстояние от Якутска до Оймякона – 680 километров по прямой) в пятницу, 4 октября. 45-летний Александр Крылов с товарищем отправились туда на охоту. Крылов ехал на квадроцикле, когда заметил медведя – видимо, рев техники спугнул хищника и тот выскочил на дорогу.

Медведя застрелили товарищ погибшего. Фото: пресс-служба СУ СК России по РС (Якутия).

Дальше – данные расходятся. По одной из версий, охотник не растерялся и застрелил медведя. Затем спустился на землю и подошел к нему поближе, чтобы убедиться, что хищник мертв. В этот момент из укрытия на него выскочил второй зверь. Справиться с ним Крылов не сумел. От полученных ран он скончался. Товарищ услышал выстрел и крики, поспешил на помощь, но опоздал. Хищник буквально разорвал мужчину когтями – он умер от страшных ран.

… К слову, нападения медведей на человека в Якутии не редкость. Каждый год - по несколько случаев, отмечают специалисты. Иногда звери набрасываются даже парами.

По словам местных охотников, причина такой агрессии в том, что медведь голодный. Кругом аварии, пожары, корма мало. К тому же осень запоздала, зверь еще не залег в берлогу. Обычно он ходит в одиночку, рассказал ИА YakutiaMedia президент охотничьего клуба «Кыымаан» Александр Тастыгин. Исключение – если охотнику попалась медведица с детенышем. Сработал инстинкт, шансов у человека просто не было.

Предварительно: Александр Крылов с другом были на охоте. Фото: пресс-служба СУ СК России по РС (Якутия).

Но это – подчеркнем – пока непроверенные сведения. Есть и другая версия.

- Везде пишут, что медведя было два. А потом выяснилось: все несколько по-другому, - пояснила Надежда Дворецкая, старший помощник руководителя СУ СК России по Республике Саха (Якутия) по взаимодействию со СМИ. - Что рассказывают следователи? 45-летний мужчина с приятелем ехал на квадроцикле, увидел медведя, остановился. Тогда он решил пойти за хищником, чтобы приучать собаку к охоте. А приятель остался на месте. Первый скрылся из вида. Но тут друг услышал лай собаки, пошел в ту сторону. И вдруг на него выскочил медведь. Он его убивает, делает не меньше 8 выстрелов из карабина. Потом направляется туда, куда ушел его друг. И находит его мертвым.

По-видимому, охотник был 100%-но уверен в том, что все обойдется. Был с оружием, собакой, товарищем. Но не рассчитал свои силы…

За помощь при подготовке публикации благодарим ИА YakutiaMedia.

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