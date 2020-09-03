Стало известно, кто настоящий отец ребенка забеременевшей в 13 лет школьницы из Красноярского края

Стало известно, кто настоящий отец ребенка забеременевшей в 13 школьницы из Красноярского края. Фото: соцсети.

Стало известно, кто настоящий отец ребенка семиклассницы Вики* из Железногорска Красноярского края. Это действительно 15-летний подросток, который напал на нее в одном из подъездов, подтвердил «Комсомольской правде – Красноярск» собственный источник.

... Забеременела в 13 и стала звездой соцсетей, минувшей зимой история школьницы прогремела на всю страну. Ведь папой будущего ребенка она объявила своего «бойфренда» Сашу, ему всего 10 лет. После этого их тут же увезли на федеральное ток-шоу. Там и выяснилось: четвероклассник отцом быть не может. Элементарно еще не созрел, пояснили эксперты.

Лишь спустя несколько месяцев школьница призналась: было изнасилование, на нее напал старшеклассник, ему 15. Сначала не давал ей прохода, шантажировал, а потом подкараулил в подъезде. Так все и случилось. Подростка, на которого она указала, задержали, отправили под домашний арест.

Источник «Комсомольской правды – Красноярск» рассказывал: парень признал вину, раскаялся. Но позже появились другие данные: от прежних слов отказался, уверял, что ни при чем.

Впрочем, чтобы его обвинить, нужны веские основания, данные генетической экспертизы. А ее можно было сделать только после того, как родился ребенок. И вот исследования проведены, и они практически со 100%-ной точностью показали: отец ребенка – тот самый старшеклассник, о котором говорила Вика.

Беременность сделала ее другой

К слову, о том, как протекает беременность, школьница регулярно отчитывалась в соцсетях. Только в инстаграме у нее почти полмиллиона подписчиков, как фанатов, так и хейтеров. Их число выросло в разы после того, как Вика вместе с другом Сашей засветилась на федеральном телешоу.

Сначала Вика объявила отцом ребенка 10-летнего Сашу. Фото: соцсети.

Понятно, она активно раскручивала свою страницу, интригуя подписчиков предложениями вроде: «Если пост наберет пять тысяч лайков, покажу УЗИ своего зайчика!».

Неплохо зарабатывала на рекламе. А упреки хейтеров парировала просто: «Коплю деньги на приданое малышу. Вопросы еще есть?». И скоро они отпали, потому что Вика не скрывала: о деньгах ей думать приходится. Мама больна, у нее четвертая стадия рака, после химиотерапии весит 40 килограммов. Отчим тянет на себе всю семью – с тремя детьми, а это тяжело.

«Зачем тебе ребенок, - поражались некоторые подписчицы Вики. – Как ты его будешь растить, не проще ли решить все разом?».

16 августа Вика родила дочку. Фото: соцсети.

«Почему я оставила ребенка? – Вика объяснила все еще до родов. - Потому что это человек, и разве он виноват в том, что он появился при таких обстоятельствах?! Я очень люблю детей, поэтому вряд ли бы простила себе аборт в будущем. Я уверена, что винила бы себя за это очень долго. Я пыталась не думать о том ужасном случае, который перевернул всю мою жизнь. Но со временем свыклась и приняла то, что Саша будет отцом, хоть и не биологическим. Да и тем более я боялась, что не смогла бы больше забеременеть. Я понимаю, что мне всего четырнадцать лет и о материнстве в этом возрасте сложно говорить, многие говорят, что я вообще забью на ребенка. Но вы даже не знаете меня, какая я в жизни… Я не отношусь к тем подросткам, которые курят, пьют или что-нибудь употребляют. Не осуждай, когда не знаешь!».

Вика утверждает: беременность сделала ее другим человеком: «Раньше мое поведение было ужасным: часто материлась, хамила. Хотела умереть, резала руки. И, несмотря на это была ударницей в школе. Сейчас стала более взрослой и организованной».

О случившемся не жалеет

Не так давно она поделилась с подписчиками планами на будущее: до 17-18 лет накопит на квартиру или дом, а потом отделится от родителей. (Недавно Вика рассказала подписчикам: начинала с заработка в инстаграме на рекламе от 10 000 рублей, сейчас - от 80 до 350 тысяч, так что обеспечивает себя сама). После получит высшее образование. Еще лет через десять родит второго малыша.

На "приданое" для малышки юная мама зарабатывала, публикуя рекламуна своей странице. Фото: соцсети.

Сейчас маленькая Эми находится под опекой бабушки. Сама Вика в школу не вернулась – перешла на домашнее обучение. Главное для нее сейчас – быть рядом с дочкой.

«Если мне пришлось повзрослеть так рано, значит, нужно учиться жить самостоятельно, - рассуждает семиклассница. - О беременности не жалею. Хоть все и получилось из-за такой ужасной ситуации».

А что же сам четвероклассник? «Не думаю, что мы в скором времени расстанемся, а если даже и расстанемся, я все равно буду навещать ребенка, - клянется он в своем инстаграме. - После беременности Даши, мы стали намного ближе. Вместе ночуем, и наши родители даже теперь дружат. Когда все у нас только начиналось, говорили, что мы и месяца не протянем. Но сейчас уже вместе 1 год и 6 месяцев…»

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

КАКОЕ НАКАЗАНИЕ ЖДЕТ ОТЦА-ПОДРОСТКА?

Антон КОЛОСОВ, управляющий партнер адвокатского бюро «Колосов и партнеры»:

- На момент совершения преступления, которое инкриминируется подростку, ему было 15 лет, а девушке 13. Если они вступили в половые отношения по обоюдному согласию, в его действиях состав преступления отсутствует, потому что он не достиг возраста, с которого возникает уголовная ответственность, а это 16 лет.

Если подросток угрожал девушке насилием, либо это насилие применял, тогда это уже будет статья 131 «Изнасилование». Здесь уголовная ответственность наступает с 14 лет. А это от 12 до 20 лет. Поскольку молодой человек сам несовершеннолетний, предел по данной статье – 10 лет. С учетом того, что суды в подобных случаях максимальное наказание обычно не назначают, это может быть от 4 до 7 лет в воспитательной колонии.

(*имена детей изменены – по требованию законодательства).

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