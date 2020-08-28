Погода на 1 сентября 2020 в Красноярске: дождя не будет и солнце улыбнется Фото: Мария ЛЕНЦ

Какой будет погода на 1 сентября в Красноярске? Сегодня это один из самых популярных родительских запросов в поисковике (наряду с дистанционкой и «где купить цветы»). Что говорят по этому поводу синоптики? А они обещают нам комфортную погоду: будет переменная облачность, возможно, небольшой юго-восточный ветер и температура воздуха 22 градуса. Таким образом, в свой первый день в школу в новом учебном году зонтик брать с собой необязательно.

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