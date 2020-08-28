Как выбрать рюкзак для школьника к 1 сентября 2020 в Красноярске

Школьникам каждый день приходится носить тяжелые ранцы
Фото: Мария ЛЕНЦ
11 лет школьники каждый день ходят с тяжелой ношей «знаний» - прописи, учебники, тетради, альбомы, канцелярия. Правильный выбор сумки – это не только удобство и комфорт, но еще и здоровье.
Требования к школьным ранцам и портфелям прописаны в техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков». Учтено все - размер, вес, конструкция, безопасность материалов.
На что обратить внимание при выборе школьной сумки:
- мода модой, но ранцы, портфели и рюкзаки для школьников должны иметь маркировку с информацией о возрасте;
- вес пустой сумки для младшеклассников не должен быть больше 700 граммов, для учеников средней и старшей школы – не более килограмма.
С учетом комплекта учебников и других школьных принадлежностей вес ранца или рюкзака не должен превышать:
- для первоклашек и второклашек - 1,5 кг,
- 3-4 кл. - 2 кг,
- 5-6 кл. –2,5 кг,
- 7-8 кл. –3,5 кг,
- 9-11 кл. –4,0 кг.
Взвешивать не надо! Для простоты вычислений используйте математику: соотношение веса ранца и веса ребенка должно составлять 1:10.
- Не покупайте сумку «на вырост» - берегите осанку ребенка с детства!
- Особое внимание обращайте на ранцы для младших школьников: у них должна быть удобная жесткая спинка с полным прилеганием к спине. Так вес ранца будет равномерно распределен на тело.
Примерка рюкзака не менее важна, чем при покупке одежды
Фото: Мария ЛЕНЦ
- Для безопасности ребенка на ранцах и портфелях обязательна светоотражающая фурнитура.
Покупайте ранец вместе с ребенком. Здесь примерка не менее важна, чем при покупке одежды:
- ширина ранца должна быть примерно равна ширине плеч;
- верхний край ранца и линия плеч ребенка должны быть на одном уровне;
- нижний край – на уровне поясницы.