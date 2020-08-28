Как выбрать рюкзак для школьника к 1 сентября 2020 в Красноярске

Школьникам каждый день приходится носить тяжелые ранцы Фото: Мария ЛЕНЦ

11 лет школьники каждый день ходят с тяжелой ношей «знаний» - прописи, учебники, тетради, альбомы, канцелярия. Правильный выбор сумки – это не только удобство и комфорт, но еще и здоровье.

Требования к школьным ранцам и портфелям прописаны в техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков». Учтено все - размер, вес, конструкция, безопасность материалов.

На что обратить внимание при выборе школьной сумки:

- мода модой, но ранцы, портфели и рюкзаки для школьников должны иметь маркировку с информацией о возрасте;

- вес пустой сумки для младшеклассников не должен быть больше 700 граммов, для учеников средней и старшей школы – не более килограмма.

С учетом комплекта учебников и других школьных принадлежностей вес ранца или рюкзака не должен превышать:

- для первоклашек и второклашек - 1,5 кг,

- 3-4 кл. - 2 кг,

- 5-6 кл. –2,5 кг,

- 7-8 кл. –3,5 кг,

- 9-11 кл. –4,0 кг.

Взвешивать не надо! Для простоты вычислений используйте математику: соотношение веса ранца и веса ребенка должно составлять 1:10.

- Не покупайте сумку «на вырост» - берегите осанку ребенка с детства!

- Особое внимание обращайте на ранцы для младших школьников: у них должна быть удобная жесткая спинка с полным прилеганием к спине. Так вес ранца будет равномерно распределен на тело.

Примерка рюкзака не менее важна, чем при покупке одежды Фото: Мария ЛЕНЦ

- Для безопасности ребенка на ранцах и портфелях обязательна светоотражающая фурнитура.

Покупайте ранец вместе с ребенком. Здесь примерка не менее важна, чем при покупке одежды:

- ширина ранца должна быть примерно равна ширине плеч;

- верхний край ранца и линия плеч ребенка должны быть на одном уровне;

- нижний край – на уровне поясницы.