Как будут рассаживать школьников в Красноярске c 1 сентября 2020

За партами ученики будут сидеть как обычно. Никакой шахматной рассадки. Фото: Мария ЛЕНЦ

Как сообщили в управлении образования Красноярска, на сегодняшний день порядка 60% школ готовы к работе и приняты муниципальной комиссией. Остальные примут в течение недели.

Продолжается оборудование школ дозаторами для обработки рук (их установят на входе, перед столовыми), закупаются дезинфицирующие средства, специальное оборудование для очищения воздуха.

Кроме того, школы должны будут выполнять и другие условия безопасности: регулярная уборка и дезинфекция помещений, социальное дистанцирование, исключение массовых мероприятий и скоплений школьников на переменах, осмотр детей перед входом в школу.

А вот сидеть за партами школьники будут как обычно – парами.

- По рассадке в шахматном порядке – такого требования Роспотребнадзора нет, - рассказал Андрей Сигида, заместитель руководителя управления образования администрации города. - Это было условие проведения единого экзамена, который мы благополучно провели и справились с задачей. А к самому образовательному процессу таких требований нет. Из новых требований – непередвижение школьников из класса в класс, покабинетная рассадка - педагоги сами будут переходить из кабинета в кабинет.