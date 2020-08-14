«А зачем скорая?»: соратник Быкова Алексей Талюк потерял сознание в зале суда в Красноярске

Алексея Талюка увезли на "скорой" Фото: соцсети

Алексея Талюка, бизнесмена и соратника Анатолия Быкова, 14 августа увезли из зала суда Железнодорожного района Красноярска на «скорой». В этот момент в зале заседания рассматривалось дело о его мере пресечения.

Очевидцы сообщили, что Алексей Борисович потерял сознание и упал. Момент, когда его выносили на носилках, попал на видео. Слышно, как другие люди, стоявшие в этот момент на крыльце, спрашивают: «А зачем скорая?».

Напомним, помощника депутата ЗС края подозревают в совершении мошенничества в крупном размере. Его арестовали еще в апреле. В июне продлили срок ареста до 14 августа.

Адвокат позже рассказал журналистам, что Алексея Талюка хватил инсульт. Сейчас он находится в краевой клинической больнице.

Добавим, что в феврале Алексей Талюк попадал в криминальные новости. Журналист телеканала «Россия 24» Павел Брыкин заявил, что помощник депутата сбил его на машине. Но тот заявил в ответ, что Брыкин устроил инсценировку, чтобы его подставить.

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