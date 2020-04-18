В Красноярске арестовали помощника депутата Заксобрания

18 Апр 2020 2020-04-18T08:18:02+03:00

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В Красноярске арестовали Алексея Талюка – помощника депутата Законодательного собрания Ивана Серебрякова. Такое решение накануне, 17 апреля, вынес Железнодорожный районный суд Красноярска. Помощник депутата проведет под стражей 2 месяца. Ему вменяют сразу две статьи.

- Талюк подозревается в совершении преступлений по части 3 статьи 30 ( Покушение на преступление, действия (бездействие) лица, непосредственно направленные на совершение преступления») и части 4 статьи159 (Мошенничество в крупном размере), - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевого суда.

В феврале этого года Алексей Талюк уже попадал в криминальные новости: сбил журналиста телеканала «Россия 24» Павла Брыкина, который намеревался взять у него интервью. Тогда он категорично настаивал, что журналист сам бросился ему под машину, чтобы подставить.

ИСТОЧНИК KP.RU