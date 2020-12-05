Участницу шоу «Голос» из Красноярска спасла Полина Гагарина

Надежда Самоква и Сергей Шнуров теперь в разных командах. Фото: Первый канал.

Напомним, 36-летняя Надежда Самкова из Красноярска блестяще выступила на этапе слепых прослушиваний: к ней повернулись все четыре наставника. Она выбрала Сергея Шнурова только потому, что он повернулся первым. «Комсомольская правда»-Красноярск рассказывала об этом, здесь можно послушать композицию, с которой Надежда пришла на шоу «Голос».

- Я с ней победю! – сказал тогда Шнуров, а красноярцы, главные болельщики певицы, запомнили эту фразу.

Во втором туре, поединки, Надежда Самкова вместе с Романом Архиповым неожиданно исполнила песню группы Metallica «Sad but True» (с фрагментами кантаты Carmina Burana).

И снова наставник был доволен: «это было крепко, по-настоящему. Будем продолжать экспериментировать».

Надежду Самкову в роли рок-дивы можно увидеть здесь

На третий этап, нокауты, Надежда вышла с композицией Земфиры «Жить в твоей голове» и… наставник выбрал другую, Марию Русакову.

Заканчивая свое участие в шоу «Голос», Надежда говорила последние слова: благодарила наставника, оркестр. И вдруг Полина Гагарина нажала красную кнопку! И вернула красноярскую певицу в шоу, но теперь уже в составе своей команды!

- Это было неожиданно, нет слов, столько эмоций, - сказала спасенная уже за кулисами.

Напомним, Надежда Самкова окончила институт искусств имени Хворостовского, работала в музыкальном театре. И она продолжает участие в вокальном проекте, а мы болеем за нее!