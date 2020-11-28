Просто бомба! Красноярка прошла во второй тур «Голоса»

Красноярка прошла во второй тур «Голоса». Фото: стоп-кадр видео шоу "Голос" Первого канала.

Певица из Красноярска Надежда Самкова с блеском прошла во второй тур шоу «Голос». Соцсети в восторге: «Круто!», «Бомбически», «Можно повторить?».

Напомним, Надежда окончила институт искусств имени Хворостовского, работала в музыкальном театре. Поэтому выбор композиции многим показался неожиданным. Это песня группы Metallica «Sad but True» (с фрагментами кантаты Carmina Burana), которую она представила вместе с Романом Архиповым. Великолепный вокал, мощь, выступила, как рок-дива.

- Фантастика! – пишут в соцсетях. – Самое эффектное выступление!

Наставник Надежды Сергей Шнуров оценил ее номер также высоко – «это было крепко, по-настоящему. Будем продолжать экспериментировать».

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