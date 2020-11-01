«Бриллиант»: красноярка прошла в шоу «Голос» и выбрала Шнурова

- Я слышу: прекрасный голос, исполнению, почему никто не поворачивается? Решил быть первым! Фото: стоп-кадр видео Первого канала.

«Бриллиант», «роскошно», «вы гениальны», - наставники шоу «Голос» не пожалели слов восторга после выступления участницы из Красноярска. 36-летняя Надежда Самкова блистательно прошла этап слепых прослушиваний в девятом сезоне проекта Первого канала, повернула к себе всех членов жюри и... выбрала Сергея Шнурова.

Для выступления певица взяла композицию Nella Fantasia («В моих мечтах») Эннио Морриконе. Преподнесла ее так, что зал взорвался в овациях и криках «Браво!». Конечно, не устояли и мэтры. Первым покорился лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров, потом Полина Гагарина и Валерий Сюткин. Самым стойким был рэпер Баста (Василий Вакуленко), но, в конце концов, на красную кнопку нажал и он.

- Роскошно! – выдохнула Полина Гагарина, когда номер был завершен. – Что вы заканчивали?

- Академию музыки и театра в Красноярске.

- Живете в Москве?

- В Красноярске, но очень часто бываю в Москве.

- Мы давно тут сидим, - включился Сергей Шнуров. – Ухо замылилось. Я слышу: прекрасный голос, исполнению, почему никто не поворачивается? Решил быть первым!

- Все замерли просто, - объяснил Баста. – Чтобы не сбить замечательные эмоции, звук, настроение. Большое спасибо, вы гениальны!

После этой реплики рэпера развернулся настоящий поединок: наставники стали осыпать красноярку комплиментами, чтобы заполучить себе.

- В моей команде не хватает такого роскошного голоса, - убеждала Полина Гагарина.

- Как специалист по бриллиантам скажу: вам нужна правильная огранка, - намекал на себя Валерий Сюткин.

- Хватит ли золота для такого бриллианта? – шутливо парировал Баста.

Решение певицы для многих стало неожиданным.

- Я благодарю всех четверых наставников, - сказала Надежда. – Но, когда выходила, не думала, что у меня будет выбор. Решила: если так случится, выберу того, кто повернется первым. Сергей, вам повезло!

- Я с ней победю! – заключил довольный Шнуров, проводив сибирячку за кулисы.