Икона на окне и труп в морозилке: пожизненно осужденный за расправу над женой и матерью оказался серийным убийцей

Убийцу матери и жены приговорили к пожизненному сроку. Фото: стоп-кадр видео ГУ МВД России по Красноярскому краю.

- Вся дверь в потеках крови, - эксперт-криминалист с ультрафиолетовым фонариком проверяет каждый сантиметр, находя невидимые глазу следы. Обшарпанный кухонный гарнитур, заставленный немытой посудой стол, на подоконнике икона. А в метре от нее – в заросшем снеговой шубой морозильнике – пакеты... с человеческими останками.

52-летний Валерий М. из Красноярска убил родную мать, расчленил, спрятал тело в морозилке на кухне и жил рядом не один месяц. Ел, пил, спал…

А незадолго до этого точно также расправился с женой Галиной – забил насмерть и избавился от тела. Накануне, 26 ноября, красноярский краевой суд поставил в его деле точку: признал виновным в двойном убийстве и приговорил к пожизненному заключению.

Злоба на женщин

Вот как все было. Кировский район Красноярска, конец июля 2019 года. В дежурную часть полиции обратились знакомые 43-летней Галины М., жены Валерия. Они рассказали: потеряли связь примерно год назад. Опасались, что с ней могло что-то случиться. И, как выяснилось, не зря.

Сотрудники угрозыска сразу же выдвинулись на место – в квартиру пропавшей на улице Пионерской Правды. Но женщина там не появлялась. Муж настаивал, ничего о ней не знает. Однако силовики стали подозревать: к исчезновению может быть причастен именно он.

Тело лежало в морозилке в двух шагах от обеденного стола. Фото: стоп-кадр видео ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Рецидивист, в 2003-м Валерий надолго сел в колонию – за жестокое убийство сожительницы. А освободившись, в 2011-м напал на женщину-следователя, которая пришла в дом брать показания по другому делу. Благо, та отделалась синяками и ушибами. Потом объяснял: был пьян, а она в штатском, вот и подумал – мало ли кто мог заявиться. Было ясно одно: человек безжалостный, по-видимому, затаивший злобу на женщин. Но, увы, Галину это не отпугнуло. И вот к чему привело.

Убил одним ударом

Годом раньше, конец июля 2018-го. Во время одной из попоек (а они были в доме нередко) мужчина закатил скандал. Начал «предъявлять», что у жены еще кто-то есть. Ругань переросла в драку: в какой-то момент ревнивец саданул кулаком в грудь Галине. Здоровый, рослый, защититься было нереально.

Эксперты проверили каждый сантиметр в квартире. Фото: стоп-кадр видео ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Жене стало плохо, но скорую вызывать не стал. «На следующий день женщина умерла, - рассказывают следователи ГСУ СК России по Красноярскому краю и РХ. – У нее были сломаны ребра, повреждена плевра и легкие». Чтобы отвести от себя подозрения, расчленил тело ножом, расфасовал по пакетам, вывез на дачный участок в Емельяновском районе и зарыл в землю… Но этим дело не закончилось.

На руках кровь трех человек

В одной квартире с душегубом жила его мать – 83-летняя Валентина М. Неизвестно, поняла ли старушка, что сотворил отпрыск, но… После смерти снохи прожила меньше года.

В мае 2019-го между ней и сыном произошло страшное. Не исключено, что Валентина что-то видела, уговаривала сына пойти сдаться. Вскипев, тот схватил деревянную палку и обрушил на голову матери. Раскроил череп одним ударом – жертва умерла на месте.

Похоже, мук совести у него не было. Вооружившись ножом, убийца расчленил тело матери, рассовал по пакетам и сунул в морозилку на кухне. Там оно и пролежало почти три месяца – до июля 2019-го - пока не пришли оперативники , которые искали Галину. Кто тогда мог догадаться, что на руках открывшего им двери человека, кровь уже трех женщин?

Пытался выдать все за несчастный случай

В разговоре с сотрудниками угрозыска Валерий зачем-то упомянул: кроме квартиры, у них есть дача, там живет его мать. Но, приехав туда, они обнаружили: домик заперт, участок весь зарос. Тут давно никого не было.

Тем не менее решили все обследовать, привезли георадар (он позволяет «видеть» сквозь землю и даже камни). Зондируя почву, сделали страшную находку, это был труп женщины средних лет. Точнее, фрагменты – разложенные по пакетам.

Но где же бабушка, Валентина? Было очевидно: нужен обыск квартиры. Здесь следователей снова ждал шок: тело старушки лежало в морозилке, в паре шагов от обеденного стола, уставленного тарелками.

Поначалу убийца пытался выдать все за несчастный случай. Фото: стоп-кадр видео ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Поначалу сын пытался отпираться: «Это был несчастный случай, я ничего не мог сделать». Но зачем скрыл, глумился над останками? В итоге против него было возбуждено дело по статье «Убийство двух лиц, заведомо для виновного, находящихся в беспомощном состоянии». В конце концов, пришлось сознаться.

Суд приговорил его к высшей мере наказания – остаток дней убийца матери и двух жен проведет за решеткой – в колонии особого режима.

(* данные фигурантов изменены).

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