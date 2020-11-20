Убил, снял шкуру, а пожарить не успел: какое наказание получил житель Тувы за убийство соседского алабая

Какое наказание получил житель Тувы за убийство соседской собаки Фото: Мария ЛЕНЦ

Сразу предупреждаем, эта история не для слабонервных.

- Гостей позвал, а закуску нормальную не приготовил. Где мясо, где шашлык? Что ты за мужик такой – не добытчик, не до-быт-чик. Даже поляну как следует накрыть не смог…

Молодой человек пыхтел, когда на него накатывала уже захмелевшая гостья. А его собственная сожительница поддакивала подруге.

Что не так? По дороге с работы купил две бутылки водки в магазине. Думал: вот, сейчас придут в гости товарищ со своей женой, вместе посидят, пообщаются. А женщины завели не к месту этот разговор о мясе. Где он его возьмет?

И вдруг его осенило.

- Будет вам мясо, - пообещал он и вышел из дома во двор.

Был уже вечер, в темноте мужчина пробрался к соседям и поймал жившего там алабая. А спустя время принес в дом труп собаки. Снял с нее шкуру. Но приготовить ужин не успел – в двери постучался наряд полиции вместе с соседкой, хозяйкой алабая.

Все было яснее ясного, так что отпираться не имело смысла. Любитель собачатины признался во всем, что да, убил животное. Но ведь не просто так – а потому, что женщины в тот вечер замучили его упреками.

Эта жуткая история произошла в феврале 2018 года в Кызыле, в Туве. На мужчину завели уголовное дело по статье «Кража». Обвиняемого оставили под подпиской о невыезде, однако он самовольно поменял место жительства. И его пришлось несколько месяцев его разыскивать.

Дело дошло до суда только осенью этого года, в середине ноября состоялось заседание. На суде мужчина вновь во всем признался, чистосердечно раскаялся. И тут же предоставил кучу смягчающих обстоятельств: положительная характеристика, отсутствие судимостей. И еще справку о том, что у него плохое здоровье и поэтому его не взяли служить в армию. Хотя это слабое здоровье никак не мешало ему принимать алкоголь. Свое наказание он будет отбывать на общественных работах.

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