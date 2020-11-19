В глубоком шоке, но живая: в Красноярском крае сброшенная с балкона кошка поселилась в отделе полиции

В Красноярском крае сброшенная с балкона кошка поселилась в отделе полиции. Стоп-кадр видео

Пушистая, с удивительным седым окрасом – пепельная. На кончиках ушей – кисточки. Зеленые глаза, умный такой взгляд, как у пушкинского сородича, который «днем и ночью все ходит по цепи кругом». И при этом удивительно ласковая мурка, тарахтит от удовольствия, как трактор, и охотно подставляет себя под ласки. Лежит на столе, положив лапы на полицейские сводки и протоколы. И вся такая: «гладьте меня, гладьте»...

Мурка попала в отделение полиции города Зеленогорска накануне, 18 ноября. Пережила такое, что не приведи боже. Вот уж поистине семь жизней у кошки. После того, как выпала с большой высоты и при этом осталась не только жива, но и невредима.

А вот ее история. Вечером накануне местный житель случайно увидел, как с балкона пятого этажа на землю упало животное. Пролетела приблизительно метров пятнадцать. Подобрал, осмотрел – кошка была настолько шокирована, что даже не попыталась скрыться. И на первый взгляд как будто не пострадала.

Мужчина позвонил в дежурную часть, вызов передали полицейскому-кинологу, который находился на патрулировании. Кинолог прибыл на место вместе с оперативной группой. Поднялись в квартиру, откуда, предположительно, выпала кошка. Но владельцы двери открывать отказались. Сейчас по факту жестокого обращения с животными организована проверка.

Ветеринар осмотрел бедолагу и подтвердил: лапы целые, внутренних повреждений нет. Спаситель не стал забирать ее к себе, так что мурка временно поселилась у правоохранителей, которые создали ей комфортные условия: сейчас у нее есть вода, еда и всеобщее внимание. А в скором времени ей наверняка найдут новых добрых хозяев.