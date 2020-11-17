«Огонь заблокировал дверь, а внутри спали люди»: в Красноярске полицейские вывели из горящего дома трех человек

В Красноярске полицейские спасли людей из горящего дома. Фото: ГУ МВД России по Красноярскому краю.

- Молодцы, мальчики, что себя так ведете, - повторяет женщина, стоящая на пепелище. Ее, мужа и еще одного человека только что спасли из горящего дома полицейские. Пожар случился 8 ноября в 6.30 утра на улице Базайской – в Свердловском районе Красноярска.

Благо рядом оказались сотрудники патрульно-постовой службы - лейтенант Александр Киселев, сержант Дмитрий Евдокимов, старший сержант Алексей Павлов и старшина Денис Агаев.

Проезжая по улице, они заметили: крыша одного из домов полыхает, открытое пламя, клубы дыма. Быстро позвонили в дежурную часть, а сами кинулись во двор – медлить было нельзя. Увидев, что там припаркованы две машины, решили: в доме точно есть люди. Их опасения подтвердили соседи: «Да, в доме живут. Спят, скорее всего». Бросились к двери – она оказалась заблокирована огнем.

Тогда начали колотить в стекла – повезло, на стук выглянул какой-то мужчина. «Вы горите!» - крикнули, а после помогли выбраться ему и соседу. Тут же выяснилось: в одной из комнат горящего дома остается женщина, жена мужчины. От испуга она заметалась, не знала, что делать. Но на помощь пришли полицейские – разбили окно.

«Муж кричит: «Выпрыгивай!», а я из-за возраста на подоконник запрыгнуть не могу, - позже рассказала она. – К тому же была в тапочках. Еле залезла, говорю, отойди, я тебя задавлю. Выпрыгнула кое-как. Гляжу: батюшки, я же босиком. Я сегодня могу не плакать. Спасибо вам! Всегда говорю: хороших людей в мире больше!».

Несколько минут – и люди были спасены. Но полицейские не уехали: вместе с жильцами тушили дом, чем придется, пока не приехали пожарные. Надышались дыма, кашляли, но главное – не дали случиться беде.