«Могла погибнуть прямо во сне»: прапорщик выбил окно и шагнул в огонь, чтобы спасти девушку из пожара

В красноярском крае прапорщик выбил окно и шагнул в огонь, чтобы спасти девушку из пожара. Фото: ГУФСИН.

Тот день Анна Т.* может считать вторым днем рождения. 28-летняя жительница поселка Октябрьский в Красноярском крае едва не погибла в собственном доме: задремала, а тут начался пожар. Если бы не прапорщик внутренней службы Евгений Мухортов, все могло бы закончиться трагедией, рассказали в пресс-службе ГУФСИН по региону.

Евгений, младший инспектор отдела безопасности ИК-42, как обычно, делал обход территории. Октябрьский – поселок небольшой, все на виду, друг друга знают.

И вдруг заметил: над одним из домов поднимается столб дыма. Подбежал – вся веранда охвачена пламенем. Кинулся к окну, смотрит, а в комнате на диване спит девушка.

- Я не разобрал, – признался потом мужчина. – Может быть, задремала, а, может, уже надышалась дымом, была без сознания. Хотел войти через дверь, но она уже полыхала. Думаю: надо через окно. А на нем москитная сетка. Да и само окно пластиковое, так не вынесешь. Тогда я стал стучать, что есть силы. И девушка услышала, открыла глаза. Но, увидев дым, страшно запаниковала, стала метаться по дому.

Медлить, ждать подмоги было некогда. Нужно было выбивать стекло. Еще несколько ударов, и окно поддалось, стеклопакет не выдержал. Евгений помог пострадавшей выбраться, оказал первую помощь.

- В итоге она была спасена, - говорят в пресс-службе ГУФСИН. – Напугалась, надышалась дымом, но уцелела. Благодаря инспектору. Кстати, он на службе уже 10 лет, восемь поощрений, отличная подготовка.

Не говоря уже о неравнодушии и отваге, конечно.

(имя и фамилия пострадавшей изменены*).