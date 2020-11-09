«Мурашки: пела, как взрослые на эстраде не поют»: 18-летняя сирота из Тувы вышла в финал шоу «Ты супер!»

18-летняя Ай-Кыс Кыргыс из Тувы вышла в финал четвертого сезона шоу «Ты супер» на НТВ. Фото: Шолбан Кара-Оол, страница в соцсетях.

«Ты космос», «взрыв эмоций», «мурашки по коже», «у нас так взрослые на эстраде не могут», «перепела всех», - публика под впечатлением: 18-летняя Ай-Кыс Кыргыс из Тувы вышла в финал четвертого сезона шоу «Ты супер» на НТВ!

Одним из первых ее поздравил глава республики Шолбан Кара-Оол на своей странице в соцсетях: «Ай-Кыс в финале всероссийского конкурса «Ты супер!». Умничка! Все получилось очень гармонично и стильно! Только вперед! Я верю в твою звезду!».

Кстати, это уже второй – не побоимся такого слова – триумф на проекте участников из Тувы. В предыдущем сезоне лучшим в шоу «Ты супер!» стал Денберел Ооржак, он занимается с Ай-Кыс в одной студии.

Кстати, девушка живет в Кызыле, поет, сколько себя помнит. Откровенничает: «Каждый выход на сцену – это победа над собой, своими страхами». Но у нее получается, недаром с тувинского имя Ай-Кыс переводится как «лунная девочка». До шоу на НТВ в 2017-м году участвовала в детском «Голосе», там дошла до полуфинала.

История у Ай-Кыс и счастливая, и грустная. Девушка, которую прочат в победители, растет сиротой.

«Мамы не стало несколько лет назад, - рассказывала она на проекте. – И после ее смерти у меня как будто нет семьи. Отец замкнулся в себе, потерялся. Они с братом живут в селе, я в городе. Дома бываю раз в год, на каникулах. Отец говорил, что переедут в город, будем жить вместе, но… Да, у меня есть друзья, педагоги поддерживают, только, бывает, не хватает семьи – мамы, папы».

Для полуфинала Ай-Кыс выбрала рок-композицию «Падаю в небо». Выдала ее так, что ошарашила участников жюри – Игоря Крутого, Диану Арбенину, Елку и Алексея Воробьева. Вот это мощь, признали они. Никто такого не ожидал, особенно после предыдущего тура, где девушка блеснула с кантиленой (напевной) песней. А тут такой драйв! « Какие в тебе есть еще загадки, – восхитилась певица Елка. – Это здорово».

В конце выпуска «лунная девочка» удивила жюри, спев на родном языке. А ритм задавал, сев за ударную установку, Алексей Воробьев. Дуэт со звездой удался. «Молодец, какая же ты крутая!» – жюри не сдерживало эмоции. Удачи в финале, Ай-Кыс!

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Трудно описывать словами выступление артиста, если есть возможность – советуем всем посмотреть хотя бы фрагмент того, как поет 12-летний Денберел Ооржак. Невероятный – пластичный, с уникальным голосом, улыбчивый, харизматичный, он «раскачал» всю страну на шоу «Ты супер!» (и сейчас стал одним из финалистов третьего сезона проекта). Видео с его выступлениями собирают сотни тысяч просмотров в Интернете, а Игорь Крутой взял школьника на конкурс «Новая волна». Таких не то, чтобы давно не было на сцене, вообще не было, - артист совершенно особенный (подробнее).