«Только вылечилась и опять ничего не чувствую»: выздоровевшая от коронавируса красноярка рассказала о возвращении симптомов буквально через несколько дней

Симптомы вернулись сразу же после похода в поликлинику. Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярка Анастасия М., только выздоровевшая от коронавируса, рассказала, что симптомы вернулись почти сразу. На следующий день после похода в поликлинику, где они с мужем отстояли огромную очередь – чтобы сдать финальный мазок - для выхода на работу.

Но сначала предыстория:

- Первым заболел муж 9 октября, - вспоминает женщина. - Вкус, обоняние у него не пропали. Было временное улучшение, даже на пару дней сходил на работу, но ему опять стало плохо. А вслед за ним и мне, дня через 4-5. Мы вместе пошли в поликлинику, чтобы взять больничные. Думали, что у нас ОРВИ, лучше полечиться, чтобы при пониженном иммунитете еще и ковид не подхватить.

Нужных лекарств в аптеках не было, поддерживали себя, в том числе, народными средствами. Фото: Мария ЛЕНЦ

Просто размазывало по дивану

- После поликлиники я почувствовала себя еще хуже – меня просто размазывало по дивану. Болела голова, глаза, расстройство желудка, мутное сознание. Слабость, болело все тело. Я вспомнила, что говорили: ковид ищет слабые места в организме и бьет по ним. У меня так и вышло. Ноги ломило так, что хотелось найти положение, в котором боль прекратится, но нет.

Обоняние вкус тогда еще были. И я думала, это ОРВИ, потому что про такие симптомы короны я вообще не слышала. Был насморк, заложенность носа (но он дышал), немного болело горло.

Длилось это у меня дня четыре, в это время я почти постоянно спала. Нам прописали кучу лекарств, мы объехали сразу несколько аптек, сколько сил хватило. Смогли купить только Мирамистин, Пиносол и Ринонорм. Больше ничего. Мы спокойно думали, у нас ОРВИ, мы вылечимся, главное дать организму сон и отдых.

Муж пил порошки от простуды (у нас были в запасе), я лечилась Мирамистином, горло болеть перестало на следующий день. За четыре дня симптомы утихли, осталоась слабость, жжение в носу и мутность сознания. Не могла сосредоточиться, даже читать. Могла смотреть только знакомые фильмы, ничего нового не воспринимали.

Кофе по вкусу, как вода

- Потом все закончилось. Мы подумали, будем выписываться. В понедельник надо идти в поликлинику, а в субботу перед этим у нас пропадает обоняние и вкус. Это понимаешь абсолютно сразу, потому что не чувствуешь ничего. Мы перенюхали все, что было дома: ароматические масла, парфюмы. Это было утром, а следом тут же исчез вкус. Неважно, что ешь, оно абсолютно одинаковое: кофе, как вода, вода, как вода. Мы все поняли.

Головная боль сопровождалась "скачками" температуры - ощущения невыносимые. Фото: Мария ЛЕНЦ

У мужа был телефон врача, он ему позвонил. Тот сказал: «Приходите в понедельник сдавать мазок». Мы так и сделали. Нам продлили больничный – удаленно.

В четверг мы узнали, что оба положительные. Врач сказал сидеть дома, ждать бригаду. С тех пор была только слабость, мутность сознания, потеря обоняния и вкуса. Все это держалось недели две. Сейчас стало все восстанавливаться, но как-то искаженно. Вчера набрызгалась одним любимым парфюмом, а он мне весь день пах другим, который тоже у меня есть.

Осталось сдать один тест

... Лечились дома. Пришло время первого финального мазка – для выписки. У обоих он оказался отрицательным. Примерно через неделю нужно было сдавать второй…

- О том, что ковидные бригады подчас не доезжают до больных, рассказывать никому не нужно, - продолжает Настя. - Один отрицательный тест у меня есть, надо было делать второй. Мы с врачом поддерживаем связь. И вот он говорит: если один тест уже есть, приходите в поликлинику, я направление выпишу, чтобы сдать последний тест. Там тоже был квест – как его забрать. Приезжаем – у кабинета очередь из 16 (!) человек.

Очередь в поликлинике. Фото: Саша КИМ

И тут выясняется, направление на мазок можно забрать в кабинете на первом этаже. И он находится как раз в том же месте, где и первичный прием людей с симптомами ковида: температурой, кашлем и так далее…

Дико болит голова

- Получается, вместе с ними я отстояла очередь на мазок, сдала. Приехала домой, и вдруг у меня дико заболела голова. Точно так же, как и в первый раз, когда я заразилась.

Было ощущение жара, но температуры не было. Я очень испугалась. Голова и глаза болели так, что я не могла даже уснуть. Сходила, приняла ванную, только после этого смогла задремать.

Проснулась – ощущения странные. Очень напоминают те, что в самом начале. Что это, я не знаю, но…. Сегодня утром я опять ярко не чувствую запахов, вкуса. Могу примерно понять: это сладкое, а это кислое, соленое или острое. А какой у него вкус. Я не ощущаю. То есть все, что восстановилось по чуть-чуть, опять куда-то пропало.

Мнение врачей

Медики говорят: такой «поворот» - что-то новое. Случаи повторного заражения в стране и мире, конечно, известны, но не такие «стремительные» и вообще, их можно пересчитать по пальцам.

На вопрос «правда ли, что переболевшие Covid-19 могут заразиться им вновь?», заданный пару недель назад главному врачу БСМП им. Н.С. Карповича (одна из красноярских больниц, принимающая наибольший поток больных коронавирусом. – прим. Ред.), Сергей Гребенников отвечал:

- Скажу по нашему опыту: мы работаем уже 8 месяцев — у нас было уже более 2000 пациентов, и повторно заразившихся не было ни одного. Это не подтверждается не только нашей практикой — я вообще не слышал подобного ни от одного из своих коллег в Красноярске.

Ситуация понятна, вирус сам по себе еще так мало изучен, что ожидать можно всего... Что делать? Для повторно заболевших выход один – продлевать карантин, сдавать тесты, лечиться. А врачам – нарабатывать новую практикую, делиться с коллегами опытом. Так или иначе, и это потихоньку приближает момент победы над вирусом...