В Минздраве Хакасии рассказали о продолжении истории с отказом в госпитализации 90-летней бабушки с ковидом

Фельдшер в Хакасии буквально молила коллег найти место для своей пациентки.

Настоящий взрыв в соцсетях произошел после обнародования видеозаписи, на которой врачи отказываются госпитализировать 90-летнюю пациентку с ковидом в Хакасии.

Напомним, в приемное отделение одной из больниц Абакана на «скорой» привезли старенькую бабушку. Закутанная в платок, в защитной маске, с палочкой, едва дышит. Ее под руку завели в помещение дочь и фельдшер, усадили на скамейку. И без анализов видно – бабушке плохо. Но госпитализировать ее отказались. Некуда, мест нет, палаты переполнены. Мать и дочь растерянно переглянулись, а фельдшер сорвалась на крик.

- Я ее домой умирать не повезу – 90 лет человеку. Человек войну пережил, вы что творите? Почему я, врач скорой помощи, должна плакать, вас умолять – возьмите пациента?

Врачи в ответ лишь повторили про то, что мест нет. Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, Екатерину Глушко (так зовут пациентку) все-таки госпитализировали.

- Сегодня, 9 ноября, принято решение о госпитализации пациентки Екатерины Андреевны Глушко в республиканскую офтальмологическую больницу им. Одежкина, - прокомментировали в пресс-службе министерства здравоохранения Хакасии. - По словам главврача учреждения Любови Карамчаковой, пациентка находится под наблюдением специалистов, ей оказывается вся необходимая помощь. Медики отмечают, что состояние женщины не вызывает опасений, температура у нее нормальная, все остальные показатели также в норме.

Многих волнует вопрос: что с фельдшером, не "попросят" ли за эмоциональный срыв? А, почему, собственно, должны были наказать медика. За ее труд и накопившиеся эмоции? Все мы люди. Да, ситуация напряжена до предела. Ближе всех с пандемией соприкасаются именно врачи, медсестры, санитары, водители скорых. Они вымотаны физически и морально. И чиновники это тоже понимают.

- С фельдшером все в порядке, - добавили в Минздраве республики. - Специалист как работал, так и продолжает работать. Никаких санкций в отношении медика не планировалось изначально.

Ситуация, несмотря на дикость, в принципе и, к сожалению, понятна, и посылы здесь, очевидно, совершенно не к медикам. Вопрос администрирования – в соседнем Красноярском крае, к примеру, где заполненность койко-мест тоже приближается порой к 100 процентам, изыскивают новые ресурсы. Освобождают санатории, привлекают силы и площади частников, если понадобится, доберутся до каких угодно помещений – летних лагерей, и прочее. Да, сейчас такое время, что приходится не спать, особенно тем службам в правительстве, мэрии, которые отвечают за контроль над ситуацией. Не спать, ни есть, нести дежурство – круглосуточно. Бить в колокола, если совсем плохо, просить помощи у федералов. Но не допускать подобных срывов, чтобы уже не родственники заболевших – фельдшеры скорой бились в истерике в приемном покое...

В Хакасии на сегодняшний день по официальным данным 8201 человек с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. Оперативно решается вопрос об увеличении количества коек для таких больных. В правительстве республики рассказали, что сейчас подготовлено 823 места, через пару дней будет почти 1000. Хирургический корпус республиканской больницы перепрофилируют для пациентов в COVID-19. Сказать точно, сколько сейчас свободных коек, сложно. Это непрерывный процесс: каждый день идет выписка и на эти места госпитализируют новых пациентов. Цифра меняется постоянно.

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