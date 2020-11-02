Жительница Красноярска вызвала полицию, чтобы заставить врачей положить ее мужа с коронавирусом в больницу

Марина и Александр Пешковы Фото: из личного архива

Жительница Красноярска Марина Пешкова опубликовала своем instagram пронзительное письмо о том, как пыталась добиться добиться госпитализации своего мужа. Женщина уверяет, что у 36-летнего Александра Пешкова двусторонняя пневмония с поражением легких 50 процентов и есть все основания предполагать, что тест на коронавирусную инфекцию окажется положительный. Его он сдал еще 27 октября.

Женщина пожаловалась, что 30 октября состояние ее супруга резко ухудшилось. Они вызвали «скорую», пациента доставили в БСМП. Но госпитализировать его отказались.

Фото: Марина ПЕШКОВА, instagram.com

«Продержав моего мужа до 19 часов, то есть 8 часов на стуле, без еды и воды, ему выдали справку об отказе в госпитализации, устно сообщив причину: НЕТ МЕСТ. Я вызвала полицию, объяснив им, что происходит неоказание помощи. Полиция приехала, попыталась получить объяснение от заведующего отделением, но что был дан ответ: уходите вон, мест нет, умирайте дома. Я написала заявление в полицию, но помощь мне нужна сейчас».

Марина говорит, что ее супруга тогда так и не положили в стационар, несмотря на то, что у него высокая температура держится более 12 дней, несмотря на прием антибиотиков.

В БСМП ситуацию официально прокомментировали «Комсомольской правде» - Красноярск: оснований для госпитализации (а есть четкие параметры) не было.

Диагноз Александра

- Мужчине дали рекомендации по лечению, отправили домой с просьбой соблюдать все меры предосторожности. И напомнили – если состояние будет ухудшаться, снова обратиться за медпомощью, - представитель БСМП Ирина Сидорова.

Неофициально же медики говорят - в другой больнице пациента могли принять и по причине психологической напряженности – да, его родные устроили скандал. Однако. Это означает, что пришлось «подвинуть» кого-то другого, более тяжелого, заполненность коечного фонда в Красноярском крае сегодня уже составляет 94 процента!

- Мы не подойдем к порогу в 100 процентов, – одновременно успокаивают в краевом минздраве, поскольку конечно, изыскиваем новые места, «заходим» на санатории, обсервации, на все что можно. Но и людей просим проявлять понимание, и в первую очередь, конечно, осторожность! Вы видите, что происходит все сейчас на пределе сил и возможностей. Прежде всего – доктора....

Вот что рассказала "КП-Красноярск" Марина Пешкова:

- Муж сейчас лежит в 20 больнице. Его капают, ставят уколы в живот. Лечащий врач говорит, что еще пару дней и ему бы пришлось гной откачивать с помощью зонда. Гноя там было много, мокрота уже была с кровью, потому что капилляры не выдерживали уже нагрузку на легкие. Гноя много и они уже лопались. Писала реально везде, потому что нужна была помощь. Помощь пришла с 20 больницы. Такую страшную ситуацию я видела только в БСМП, в 20 больнице такого не было. Людей обрабатывают, кого не нужно отпускают, кого не нужно кладут. Такого беспредела как в БСМП я больше не видела нигде. Там люди умирают прямо в коридорах. Там дедушка умер в коридоре в очереди (правда, кто знает от чего?). Я видела это своими глазами. Никто ни к кому не подходит. Бабушка сидела с часу ночи и ее отправили домой. Мест нет, я не спорю, их нет. Каталки возят с трупами туда сюда и не смущаясь, тех кто ждет помощь. Врачи сами на пределе, народу много, нагрузка большая, очень неграмотно устроен прием больных. В 20-ке все очень шустро. Много помещений, люди заходят, их сразу на КТ. В БСМП нам сделали только рентген, там показал он пневмонию. Приехало 5 человек на скорой, делают КТ, расписывают, и врач видит нужно ли лечиться дома или госпитализировать. В БСМП огромное количество людей, ногу поставить негде, загоняют в одно помещение и долго держат и отправляют домой.

Положительный тест на коронавирус

- А сколько лет вашему мужу и кем он работает?

- 36 лет. Он индивидуальный предприниматель, занимается ремонтом автомобилей. Никаких осложнений по здоровью у него нет! В БСМП на скорой, в 20-ку на своей машине. Первый раз через 9 часов приехала. Последний раз ждали два часа, врач услышал много хрипов справа и сказал: надо ехать. Я его быстро собрала, и он поехал. Там около 11 часов вечера дали справку, чтобы лечился дома. Грубо говоря, отправили на самовыживание, хватит сил у организма, значит, выживет, не хватит, ну уже… Никаких сопутствующих заболеваний нет. Почему я напряглась с 3 дня начали пить антибиотик, с 21 октября он болел, в ночь на 1 ноября его госпитализировали. На антибиотиках была высокая температура, он никогда не болел простудными заболеваниями абсолютно здоровый, слег моментально, ноги слабые, сам слабый, похудел килограммов на 10. Что касается письма в администрацию президента, сделала это уже от отчаяния. Отправила по электронному адресу и выложила в социальных сетях. Готова была на все, чтобы мужу помогли. Хотя прекрасно понимаю, как нелегко приходится сейчас и властям на местах, и медикам, чтобы организовывать помощь.