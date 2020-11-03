В Красноярске от коронавируса скончалась заслуженный учитель России. Фото: сайт гимназии "Универс"

К сожалению, список погибших от коронавируса учителей пополняется новыми именами. Стало известно, что 30 октября ушла из жизни Тамара Владимировна Скретнева, заслуженный педагог России. Она преподавала в различных вузах, была старшим преподавателем кафедры социальной педагогики СФУ. Даже когда вышла на пенсию, продолжила заниматься с детьми в гимназии «Универс».

30 октября не стало учителя из Енисейска Натальи Биллер, она находилась на лечении в инфекционном госпитале. Ей было всего 57 лет. 28 октября скончалась учитель из Ачинской школы Лариса Николаевна Чаплинская. Ей было 56, она также находилась в инфекционном госпитале, спасти ее не смогли. Учитель математики из красноярского лицея № 8 Ирина Антонова ушла из жизни в 47 лет, оставив двух дочерей. Работала до последнего – накануне смерти еще общалась с родителями своих учеников в чате. В школе № 150 потеря – учитель биологии 33-летняя Любовь Суркова.

«Комсомольская правда»-Красноярск приносит семьям свои соболезнования.

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