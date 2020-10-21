«Еще вчера писала в чате, а сегодня ее не стало»: в Красноярске еще одна учительница умерла от коронавируса

Ирина Антонова, учитель математики лицея № 8 Фото: Вести образования

В Красноярске умерла Ирина Антонова, учитель математики лицея № 8. Как сообщают «Вести образования», в местной больнице у педагога диагностировали коронавирус. Ирине Михайловне было 47 лет, у нее остались две дочери.

«Еще вчера она писала в чате наших педагогов, а сегодня ее не стало. Так все стремительно. Это событие нас подкосило, до сих не верится. Коллеги, родители, дети - все в шоке», - до сих пор не может поверить в случившееся директор лицея Елена Богуславская.

В лицее №8 сейчас болеют 13 педагогов, все они на больничном. С 14 по 23 октября учреждение находится на досрочных каникулах. Планировали, что вторая четверть начнется в очном режиме, но это уже под вопросом. Решение будет приниматься исходя из эпидемиологической обстановки.

Ученики соболезнуют Фото: Вести образования

«Комсомольская правда» - Красноярск уже писала, что ранее в красноярской школе №150 от коронавируса умерла 35-летняя учительница биологии.

«У нас учитель сообщил, что на две недели уходит в «командировку». Был контакт с зараженным человеком, сейчас вот его самого отправили на самоизоляцию, тест будет сдавать. Очень за него переживаем. Да и как дети сейчас будут?», - пишут родители еще одной красноярской гимназии.

На территориях по региону ситуация не лучше. Учителя массово уходят на карантин. Дети на досрочные каникулы.

«У нас вчера у пяти учителей подтвердился кронавирус. Симптомы у всех разные. У кого-то высокая температура, у другого кашель, насморк. Еще девять коллег чуть позже сдали анализ, уверены, что у половины тоже будет положительный. Все потому что один учитель контактировал, заболел, а классы почему-то Роспотребнадзор на дистанционку не отправил. Сказали наблюдать. И что, все сейчас и заразились», - сообщают педагоги одной из сельских школ.

Добавим, что новости о гибели учителей от коронавируса стали появляться к концу первой четверти почти каждый день. В Искитиме и Краснодаре умерли учителя физики, не стало директора пермской школы. Два учителя умерли от коронавируса в Магнитогорске, столько же в Якутии.

«Комсомольская правда» - Красноярск приносит искренние соболезнования родным и близким Ирины Антоновой.

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